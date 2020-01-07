شركات طيران تطرح عروض عطلات تبدأ من 1100 درهم

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

طرحت شركات طيران وطنية عروضاً ترويجية على باقات العطلات الخاصة بها، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، في إطار التشجيع على السفر مع انتهاء فترة الإجازات وبدء دوام المدارس.

وتبدأ أسعار العروض الترويجية من نحو 1100 درهم إلى وجهات سياحية تمتاز بالقرب الجغرافي من السوق الإماراتية، فيما تصل إلى 3000 درهم إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، و2999 درهماً إلى العاصمة البريطانية لندن.

وقال مديرون وعاملون في وكالات سفر لـ«الإمارات اليوم» إن العروض التي طرحتها شركات الطيران تبقى سارية حتى منتصف مارس 2020، وتقل أسعارها بنسب تصل إلى 50% مقارنة بالأوقات المعتادة، لافتين إلى أن الجزء الأكبر من العروض يتركز في وجهات قريبة من السوق المحلية تلقى رواجاً بين المواطنين والمقيمين معاً.

عروض سياحية

وتفصيلاً، طرحت شركات طيران وطنية عروضاً ترويجية على باقات العطلات الخاصة بها، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، وذلك في إطار التشجيع على السفر مع انتهاء فترة الإجازات وبدء المدارس.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» أن أسعار العروض السياحية إلى وجهات قريبة من السوق الإماراتية لفترة ليلتين والإقامة في منشآت من فئة ثلاث وأربع نجوم تبدأ من 1150 درهماً إلى أرمينيا، و1161 درهماً إلى العاصمة الأذرية باكو، و1175 درهماً إلى العاصمة الجورجية تبليسي، و1100 إلى سريلانكا، فيما تصل الأسعار إلى نحو 3000 درهم إلى تايلاند، و2850 إلى سنغافورة لمدة ثلاث ليالٍ، على أن تخضع هذه العروض للشروط والأحكام الخاصة بحجز تذاكر السفر والإقامة الفندقية.

أمّا أسعار العروض السياحية إلى العاصمة البريطانية لندن، فتبدأ من 2999 درهماً شاملة تذاكر الطيران والإقامة في فندق من فئة أربع نجوم لفترة ثلاث ليالٍ، ومن 2200 درهم إلى العاصمة التشيكية براغ في فندق من فئة ثلاث نجوم، للفترة نفسها، ومن 1862 درهماً لمدة ليلتين والإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم في مدينة بلغراد الصربية.

رفع الإشغال

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن شركات الطيران تلجأ خلال هذه الفترة إلى طرح العديد من العروض السياحية، خصوصاً إلى بعض الوجهات لرفع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية، مع تراجع في مستويات الطلب مقارنة بديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن العروض تشمل مختلف الوجهات، خصوصاً الشعبية التي تلقى رواجاً بين سكان الدولة.

وأضاف: «عندما يتراجع حجم الطلب، فإننا نجد أن أسعار العروض السياحية تقل بنسب تصل إلى حتى 50%، وهي تعتمد بشكل أساسي على حجم السعة المقعدية إلى الوجهة المختارة، ومعدلات إشغال الرحلات، فضلاً عن توافر الحجوزات الفندقية»، لافتاً إلى أن أسعار هذه العروض قد ترتفع لاحقاً كلما ازداد حجم الطلب ومستوى الحجوزات إلى الوجهة السياحية.

وأشار سركيس إلى أن هناك شريحة من المتعاملين تفضل السفر خارج مواسم الذروة، وتستفيد من هذه الفرص، خصوصاً للأفراد والعائلات التي ليس لديها التزامات تجاه المدارس، كما تلقى بعض الوجهات السياحية إقبالاً خلال عطلات نهاية الأسبوع، مبيناً أن العروض المخفضة تخضع للشروط والأحكام التي ينبغي قراءتها.

انحسار الطلب

بدوره، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إنه «مع انحسار الطلب الكبير على السفر، وانتهاء موسم الإجازات الرئيسة في ديسمبر وحتى بداية يناير من العام الجديد، تلجأ شركات الطيران ووكالات السفر في السوق المحلية إلى طرح عروض مغرية بأسعار تقل بنسبة 30% مقارنة بمستوياتها العادية»، مشيراً إلى أن العروض السياحية تشمل تذاكر السفر والإقامة الفندقية معاً.

وأضاف أن العروض المتاحة في السوق حالياً مستمرة حتى منتصف مارس المقبل قبيل إجازة الربيع، لافتاً إلى أن الأسعار الترويجية المخفضة للعروض السياحية تكون خاضعة للشروط والأحكام في ما يتعلق بتغيير مواعيد السفر، كما تتغير بناء على مستويات الطلب على الوجهة المختارة.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من العروض السياحية يتركز في وجهات تمتاز بالقرب الجغرافي من السوق المحلية، وبعضها متاح لفترة محددة.

وأكد دياب أن لدى شركات الطيران مرونة كبيرة في ما يخص تصميم باقات العطلات، وتمتلك اتفاقات مع المنشآت الفندقية تؤهلها لطرح أسعار تنافسية إلى الوجهات والمقاصد السياحية، مشيراً إلى أن هذه العروض تسهم في رفع معدلات الإشغال على الرحلات الجوية وتزيد من حركة السياحة، مع تراجع الطلب على السفر.

أسعار خاصة

في السياق نفسه، قال رئيس «شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن شركات الطيران تبدأ بعد انتهاء موسم الأعياد بطرح أسعار خاصة تأتي في إطار التشجيع على السفر، خصوصاً إلى بعض الوجهات، لافتاً إلى أن الأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن مستوياتها المعتادة.

وبين العابدي أن تدني أسعار التذاكر والإقامة الفندقية تجذب شريحة كبيرة من المتعاملين الذين يفضلون السفر بعيداً عن أوقات الذروة. وأضاف أن جزءاً كبيراً من العروض الترويجية يكون مقيداً بالعديد من الشروط التي يجب الانتباه إليها بعناية، خصوصاً ما يتعلق بخاصية الاسترداد، أو تعديل تفاصيل التذكرة.

وتابع: «يمكن حجز بعض العروض حالياً للاستفادة منها حتى مارس المقبل»، لافتاً إلى أنه «مع توافر معروض كافٍ من السعة المقعدية على الرحلات، فإن مختلف الأطراف تولي أهمية كبيرة لتصميم منتجات بأسعار تشجع الناس على السفر».

أسعار العروض ترتفع كلما ازداد حجم الطلب ومستوى الحجوزات.

جزء كبير من العروض السياحية يتركز في وجهات قريبة من الدولة.

العروض الترويجية مقيدة بشروط يجب الانتباه إليها بعناية.