«ماي إيميريتس باس» يوفّر أسعاراً مخفضة في 500 موقع بالإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عن إعادة العمل ببرنامج «ماي إيميريتس باس» My Emirates Pass لزوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي، موضحة أن البرنامج يتيح لمسافري الناقلة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات خاصة تصل إلى 50% لدى أكثر من 500 موقع في دولة الإمارات، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه بموجب «ماي إيميريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات «طيران الإمارات» إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين أول يناير الجاري و31 مارس المقبل، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات الرياضات المائية والمراكز الصحية ومراكز التسوق.

وأضافت أنه بإمكان العملاء الاستفادة من عروض خاصة على التسوق والتجارب الترفيهية، تشمل خصماً يصل إلى 30% في متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية، وحتى 50% على الأنشطة الترفيهية الخارجية، وفي العديد من المطاعم الراقية، وعلى خدمات «السبا» في فنادق عالمية، كما يستفيد العملاء، بمن فيهم المواطنون والمقيمون العائدون إلى الدولة من إجازاتهم الخارجية، من عروض «ماي إيميريتس باس» بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الإمارات وبطاقة تعريف شخصية.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» للمنتجات التجارية، محمد الهاشمي: «يسعدنا أن نعلن عن إعادة العمل بعروض (ماي إيميريتس باس) هذا الشتاء، ما يشجع زوار دبي والمارين عبرها على استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «دبي التي تعد المدينة الرابعة الأكثر زيارة في العالم، تقدم خيارات ترفيه وتسلية جديدة باستمرار».

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تنقل المسافرين في رحلات مباشرة من وإلى أكثر من 150 وجهة مع توقف قصير في دبي. ويستمتع الركاب بخدمات في الأجواء ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد طاقم متعددو الجنسيات.