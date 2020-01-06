«الاقتصاد»: تسجيل 1589 علامة تجارية في الإمارات خلال ديسمبر 2019

المصدر: أبوظبي ■وام

نما عدد العلامات التجارية التي جرى تسجليها في دولة الإمارات بنسبة 30.5%، خلال ديسمبر 2019، مقارنة بنوفمبر من العام ذاته، وذلك في خطوة تعزز ريادة الدولة مركزاً إقليمياً جاذباً لممارسة الأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأظهرت إحصاءات إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، ارتفاع عدد العلامات التجارية التي جرى تسجليها في الإمارات، خلال ديسمبر من عام 2019، إلى 1589 علامة، مقارنة بـ1217 علامة تجارية، خلال نوفمبر من العام ذاته.

وتتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى شرق أوسطياً، والثانية عالمياً في استقطاب العلامات التجارية الجديدة بقطاع التجزئة، وذلك حسب تقرير عالمية تجارة التجزئة 2018، الصادر عن شركة «سي بي آر إي» العالمية المتخصصة في الاستشارات.

وتشمل قائمة الوكالات العالمية المشهورة المسجلة في دولة الإمارات أسماء كبريات الشركات العالمية، من ضمنها «مايكروسوفت»، و«إيرباص»، و«هواوي»، و«سامسونغ»، وغيرها من الشركات الأخرى.

وكانت الإمارات والسعودية تصدرتا المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، على صعيد استقطابهما أقوى العلامات التجارية بالمنطقة للعام الجاري، بحسب تقرير أقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط 2019، الذي أصدرته في وقت سابق شركة «براند فاينينس» البريطانية.

وبلغ عدد العلامات التجارية التابعة لكل دولة من الدولتين في التقرير 19 علامة تجارية، أي أنهما معاً استأثرتا بـ38 علامة تجارية، ضمن أقوى 50 علامة تجارية في المنطقة لعام 2019.