تخفيضات تصل إلى 50 % في 500 موقع بدولة الإمارات

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، اليوم عن إعادة العمل ببرنامج "ماي إيميريتس باس My Emirates Pass" لزوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي. ويتيح البرنامج لمسافري طيران الإمارات استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات خاصة تصل إلى 50% لدى أكثر من 500 موقع في دولة الإمارات، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وبموجب برنامج "ماي إيميريتس باس"، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين 1 يناير الجاري و31 مارس 2020، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات الرياضات المائية والمراكز الصحية ومراكز التسوق.

ويستطيع العملاء الاستفادة من عروض خاصة على التسوق والتجارب الترفيهية، تشمل خصماً يصل إلى 30% في متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية، وحتى 50% على الأنشطة الترفيهية الخارجية وفي العديد من المطاعم الراقية وعلى خدمات السبا في فنادق عالمية.

ويستفيد العملاء، بمن فيهم المواطنون والمقيمون العائدون إلى الدولة من إجازاتهم الخارجية، من عروض "ماي إيميريتس باس" بمجرد إبراز بطاقات صعودهم إلى طائرات الإمارات وبطاقة تعريف شخصية.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية: " يسعدنا أن نعلن عن إعادة العمل بعروض ماي إيميريتس باس هذا الشتاء، ما يشجع زوار دبي والمارين عبرها على استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دبي، التي تعد المدينة الرابعة الأكثر زيارة في العالم، خيارات ترفيه وتسلية جديدة باستمرار. ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا لنوفر للزوار أفضل ما تقدمه دبي خصوصاً ودولة الإمارات عامةً".

وتنقل طيران الإمارات المسافرين في رحلات مباشرة من وإلى أكثر من 150 وجهة مع توقف قصير في دبي. ويستمتع الركاب بخدمات في الأجواء ذات مستوى رفيع يقدمها أفراد الطاقم متعددو الجنسيات وبخيارات ترفيهية لا تضاهى، من خلال ما يصل إلى 4500 قناة يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، بالإضافة إلى 20 ميغابايت مجاناً من بيانات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi.