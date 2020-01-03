جناح المملكة المتحدة يتيح قراءة قصيدة مضيئة تتغير باستمرار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يركز جناح المملكة المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي» على الخبرة البريطانية في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء.

ويمكن لزائري الجناح الواقع في منطقة الفرص ضمن المعرض، قراءة قصيدة تتغير باستمرار تضيء على الواجهة الخارجية للجناح، ينظمها الذكاء الاصطناعي ومصدرها مساهمات زائرين آخرين.

ويقدم الجناح تحت موضوع «الابتكار لمستقبل مشترك»، لمحة ملهمة عن المستقبل، تتيح للزائرين استكشاف مختلف النواحي من الرحلات التجارية في الفضاء إلى الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن جناح المملكة المتحدة مستوحى من مشروع للعالم الراحل، ستيفن هوكينغ، الذي بحث فيه كيف يمكن للبشرية أن تعبر عن نفسها للتواصل مع حضارة خارج الكوكب.

وكما كل الأجنحة سيضم جناح المملكة المتحدة كل ما هو مشوق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.