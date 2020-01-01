التكنولوجيا تحوّل الصحراء إلى واحة في جناح التشيك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمكن لزائري جناح التشيك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، التعرف إلى إمكانات التكنولوجيا الجديدة في تحويل الصحراء إلى واحة غناء.

وسيدهش زائرو الجناح الواقع بمنطقة الاستدامة بالمعروض الرئيس المتمثل بإنشاء أرض خصبة في ظروف صحراوية قاسية، وذلك من خلال استخلاص بخار الماء من الهواء، وهي تكنولوجيا مثيرة توجد إمكانات هائلة.

ويتضمن الجناح الذي صممه فورموزا إيه.إيه، تحت موضوع «ربيع التشيك»، منشأة تعرض تاريخ جمهورية التشيك في مجال صناعة الزجاج، كما يضم معرضاً دواراً متخصصاً بالجانب الثقافي للتشيك، فضلاً عن منتجع صحي و«روبوتات»، إلى جانب غرفة اجتماعات يمكن لأعضاء الوفود الاجتماع فيها، ومطعم للمطبخ التشيكي.

وستضم أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020» كل ما هو مشوّق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، بالإضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.