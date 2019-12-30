«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم خطط «دوكاب» نحو التوسع العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشركة «دوكاب» المتخصصة في تطوير وتصنيع منتجات الكابلات المصنعة من النحاس والألمنيوم، وذلك لدخول «دوكاب» إلى سوق حماية الائتمان التجاري.

ووقّعت «دوكاب» مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» عقد بوليصة حماية ائتمان تجاري متعددة المشترين، ما سيعمل على الحد من المخاطر المرتبطة بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني: «تضطلع الشركة بمهمة تعزيز تنافسية الشركات في الإمارات، للقيام بالأعمال التجارية في الأسواق الدولية، من خلال توفير حلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة، التي من شأنها أن تساعد الشركات على تحقيق أهداف أعمالها وتعزيز توسعها».

من جانبه، قال المدير المالي في «دوكاب»، مشعل النقبي، إن الشركة تصدّر حالياً نحو 60% من إنتاجها، ما يؤكد على وجودها القوي في الأسواق العالمية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مصدراً للجودة ومنتجات الكابلات ذات المستوى العالمي.