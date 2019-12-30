220 % نمواً في أصول «المركزي» من الذهب

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن أصول المصرف من الذهب سجلت أعلى زيادة لها على الإطلاق، منذ بدء العودة إلى اقتنائه نهاية عام 2015، إذ سجل الرصيد التراكمي للمعدن الأصفر نمواً نسبته 220%، خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2019، ليصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 3.627 مليارات درهم، مقارنة بـ1.134 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 2.493 مليار درهم.

ويعدّ الذهب أحد الملاذات الآمنة للاستثمار، في ظل عدم استقرار أسواق المال، وتراجعات أسعار النفط، كما يصنف الذهب بأنه أفضل وعاء ادخاري لحفظ قيمة الأموال، إذ تسعى البنوك المركزية العالمية إلى تعزيز أرصدتها من الذهب، مستودعاً للقيمة والتأمين وقت الأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادية.

ويستخدم الذهب عُملة دولية للتداول، إذ تمتلك الولايات المتحدة والصين والهند مخزوناً هائلاً من المعدن النفيس.

وبحسب إحصاءات مجلس الذهب العالمي، تتصدر الولايات المتحدة الدول من حيث الاحتياطي العالمي من الذهب بنحو 8133.5 طناً، يمثل 73.4% من إجمالي ما تمتلكه من احتياطي، تليها ألمانيا التي تستحوذ على 3369.7 طناً، يمثل نحو 68.8% من إجمالي احتياطاتها.

وجاء فى المرتبة الثالثة صندوق النقد الدولي بحيازته 2814 طناً، ثم إيطاليا بحيازتها 2451 طناً، يمثل 66% من إجمالي الاحتياطي لديها، تليها فرنسا التي تستحوذ على 2436 طناً، ثم روسيا التي تمتلك 2036.2 طناً.