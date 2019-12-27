تعرف على كلفة الساعة الواحدة للطائرة الخاصة

المصدر: أزاد عيشو - دبي







قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي النقبي، إن كلفة رحلات الطيران الخاص تتفاوت وفقاً لنوعية الطائرة وزمن الرحلة وغيرها، لكن الحجم وعدد الركاب يبقى العامل الأبرز، وتحتسب الكلفة عادة بالساعة الواحدة، وحيث يمكن أن تصل إلى نحو 25 ألف دولار بالنسبة لبعض الطائرات لقاء ساعة واحدة ليقل المبلغ تدريجياً كلما كانت الطائرة أصغر حجماً. وأوضح النقبي أن عدد الطائرات الخاصة المسجلة في السوق الإماراتية يصل إلى 154 طائرة حالياً، تعمل في مجال طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، والتي تشكل 25% من إجمالي عدد الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، التي تقدر بـ600 طائرة.