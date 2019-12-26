«تنظيم الاتصالات» تحذر من التعامل مع الغرباء

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، على أهمية تجنب التعامل مع الغرباء على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجنب إعطاء أي معلومات شخصية، داعية في حالات الاشتباه في حسابات وهمية، تمثل شخصيات غير حقيقية أو شخصيات شهيرة، إلى عدم التجاوب مع مثل هذه الحسابات والإسراع بحظرها وتحويلها إلى «حسابات غير مرغوبة»، والإبلاغ عن الإساءة من خلال الخاصية الموجودة في العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه عند الاشتباه في وجود حسابات وهمية على «إنستغرام»، يمكن اتباع خطوات محددة من أجل إغلاق الحساب الوهمي، تتمثل في الدخول إلى الحساب الوهمي ثم الدخول إلى قائمة الخيارات والضغط على خيار «إبلاغ»، من ثم الضغط على خيار «غير مناسب مع سياسات إنستغرام»، وبعدها الضغط على «الإبلاغ عن الحساب»، ثم الضغط على الخيار الذي يدل على أن «هذا الحساب ينتحل شخصية شخص آخر»، ومن ثم الضغط على خيار أن «الحساب ينتحل حساب شخصية معروفة أو مهمة»، أما في حال وجود حساب رسمي لهذه الشخصية، فإنه يمكن اختياره لإتمام عملية الإبلاغ عن الحساب الوهمي.