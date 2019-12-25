اكسب مليون درهم من خلال "دورها واربح"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، احتفالها بالذكرى الـ25 لمهرجان دبي للتسوق من خلال حملة "دورها واربح" في الفترة من 26 ديسمبر حتى 31 يناير. حيث تمنح المجموعة للعملاء فرصة الفوز مع كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل 5 عملاء محظوظين على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم خلال السحوبات الأسبوعية التي تقام خلال التواريخ 4، 11، 18، 25 يناير و 1 فبراير في القرية العالمية.



خلال النسخة الـ25 من مهرجان دبي للتسوق، سيتم اختيار 50 فائز للمشاركة في تجربة "دولاب الحظ"، لفرصة الفوز بمجموعة من الجوائز النقدية تتراوح بين 5,000 درهم إلى 20,000 درهم.

وفي هذا السياق قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: "نعلن عن الحملة الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوق 2020 لنكون جزءاً من الاحتفال بالذكرى الـ25 للمهرجان. وسيحصل المتسوقون على قسيمة سحب عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في حملتنا الخاصة لمهرجان دبي للتسوق، وسيحظى المتسوقون بفرصة ربح جوائز نقدية مذهلة".

أضاف الغرير: " قامت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدور فعال في تحويل دبي إلى وجهة عالمية للتسوق، وتعتبر هذه السحوبات الكبرى فرصة ممتازة لمكافأة المتسوقين من جميع أنحاء العالم. هدفنا هو خلق لحظات لا تنسى للعملاء وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في العالم. مع حلول عام 2020 الذي يعد عاماً مميزاً لدبي، سنبذل قصارى جهدنا لجعل الذكر الـ25 لمهرجان دبي للتسوق موسم خاص للزوار والمقيمين على حد سواء".

من جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: " تعد تجارة التجزئة من أهم القطاعات الإقتصادية في دبي ونحن حريصون في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على ترسيخ مكانة دبي كوجهة تسوق رائدة في العالم، حيث تساهم الحملات الترويجة التي ننظمها بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص مثل مجموعة مراكز التسوق في دبي، في تعزيز تجارب التسوق للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن على ثقة تامة بأن حملة (دورها واربح) ستلقى قبولاً واسعاً لدى المتسوقين".

