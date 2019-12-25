مزج الطبيعة بالعمارة في جناح سنغافورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمزج سنغافورة في جناحها، ضمن معرض «إكسبو 2020 دبي»، الطبيعة بالعمارة لتبرز قدرتها على الابتكار الحضري، حيث يستكشف الجناح رحلة الإنسان نحو الاستدامة والتكيف والعيش مع الطبيعة.

وتحت موضوع الجناح «الطبيعة.. الرعاية.. المستقبل» يمكن للزائرين تجربة طبيعية غامرة ثلاثية الأبعاد، مع غابة استوائية غنّاء يدعمها نظام بيئي صفري الطاقة قائم بذاته.

ويستطيع زوار الجناح التنزه عبر ممرات طبيعية متموجة وحدائق مخروطية بارتفاع تسعة أمتار، تبرز شهرة سنغافورة لكونها مدينة في حديقة.

وسيمضي الزوار في رحلة تجريبية عبر الجناح، حيث يعيشون أجواء وأصوات الطبيعة في الحديقة الأرضية والحدائق المخروطية والحدائق المعلقة.

وتشكل الحدائق المخروطية، التي تتوشح بخضرة النباتات، نقاطاً مركزية للجناح، وتشمل معروضات تبرز تراث سنغافورة الطبيعي وحلولها الحضرية المبتكرة والأنواع العديدة من أزهار الأوركيد التي تنمو وتزدهر فيها.