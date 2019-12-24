زائرو جناح كندا على موعد مع مستقبل أفضل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمكن لزائري الجناح الكندي في معرض «إكسبو 2020 دبي» الانطلاق في رحلة غامرة عبر ماضي كندا وحاضرها ومستقبلها، واستكشاف رمز العمل المشترك نحو مستقبل أفضل تحت موضوع «كندا - المستقبل في البال».

كما يمكن للزائرين أن يكتشفوا في الجناح القيم التي تدفع الروح الكندية للمضي قدماً.

وتم تصميم الجناح الواقع في منطقة الاستدامة على شكل أسطواني بعناصر مستوحاة من المشربية العربية، والذي يرمز للصلات الثقافة الوثيقة بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضم الجناح مسرحاً دائرياً بنطاق 360 درجة يحكي قصة كندا، كما أنه يتيح مناظر ليلية مبهرة.

وكما كل أجنحة الدول المشاركة في المعرض، سيضم جناح كندا كل ما هو شيقٌ وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.