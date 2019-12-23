"إعمار" تبيع منصة المراقبة في برج خليفة بمليار دولار

المصدر: دبي - رويترز



قالت أربعة مصادر إن إعمار العقارية ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما قد يدر مليار دولار على أكبر شركة تطوير عقاري في دبي.

وقال مصدران إن إعمار كلفت "ستاندرد تشارترد" بتقديم المشورة في بيع "قمة البرج"، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين.

وامتنعت إعمار، وستاندرد تشارترد عن التعقيب.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس.

وقمة البرج مزار سياحي رائج في دبي جذب 15.92 مليون زائر في 2018.

وقال مصدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنويا.

وقدر مصدر مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.

ورفض المصدران الأخيران الكشف عن اسميهما لأن الصفقة لم تعلن وقالا إن عملية البيع بدأت في نوفمبر الماضي.

وتعد دبي مركز إقليمي للسياحة والتجارة الخارجية وخدمات قطاع الأعمال. وشكلت دبي لجنة تخطيط في سبتمبر لتقنين المشروعات العقارية وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.