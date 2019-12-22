3 مناطق للذكاء في الجناح الأوكراني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمكن لزائري الجناح الأوكراني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، اكتشاف كيف يمكن للتقنيات المستقبلية والأفكار الذكية أن تتحد لابتكار عالم أكثر توازناً، حيث تجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً.

ويضم الجناح تحت موضوع «أوكرانيا الذكية.. وصل النقاط»، ثلاث مناطق هي: الحياة الذكية، التفكير الذكي، والإحساس الذكي.

كما يضم اختراعات مثل الدرّاجة الكهربائية التي يمكنها السير لمسافة 380 كيلومتراً دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، فضلاً عن الستائر الشمسية التي تولد الطاقة لاستعراض روح الابتكار في أوكرانيا، فيما يسلط الجناح الضوء على ثقافة البلاد وتراثها وحياة أبنائها.

وسيضم جناح أوكرانيا أيضاً مجموعة متنوعة كبيرة من النباتات الرائعة التي تساعد على إيجاد أجواء توحي بالراحة والسكينة.

ويوفّر الجناح خلال أيام المعرض المرتقب برنامجاً ترفيهياً يتضمن عروض أزياء وحلقات نقاشية، إلى جانب عروض الأداء الإبداعية.