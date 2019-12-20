«غرفة دبي» تستضيف فعالية حول خطط إثيوبيا لـ «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي، عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية وسفارة دولة الإمارات في إثيوبيا، فعالية حول خطط إثيوبيا لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت «غرفة دبي»، في بيان أمس، بأنه تم خلال اللقاء الكشف عن مشاركة إثيوبيا رسمياً في المعرض، مشيرة إلى أن شعار الجناح الإثيوبي سيكون «أرض الأصول والفرص»، حيث ستستعرض تاريخها وثقافتها، إضافة إلى إبراز إمكاناتها الواسعة في قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع.

وأكّد وزير الدولة للتجارة والصناعة الإثيوبي، مسغانو أرجا، أن بلاده من خلال الجهود البارزة التي بذلتها الحكومة عبر السنوات الماضية والإصلاح الاقتصادي الحالي، ستصبح وجهة بارزة للتصنيع في إفريقيا بحلول عام 2025، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة العديد من الفرص عبر القطاعات الأساسية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، لتشمل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس والجلود والمنتجات الجلدية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة، وغيرها.

من جهته، أثنى مدير المكاتب الخارجية في «غرفة دبي»، عمر خان، على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دبي وإثيوبيا، منوهاً بالجهود التي يبذلها مكتب الغرفة في أديس أبابا لتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد العلاقة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وإثيوبيا. وقال خان: «بصفتها الشريك الرسمي لقطاع الأعمال لـ(إكسبو 2020 دبي)، ستنظم (غرفة دبي) مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة خلال المعرض، والتي ستتيح للشركات الإثيوبية فرصاً استثمارية وتجارية عديدة، لتشمل المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، إضافة إلى استكشاف الفرص التجارية الناشئة في السوق الإثيوبية».