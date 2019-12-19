«حديد الإمارات» تصدر إنتاجها إلى 40 دولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتلت شركة حديد الإمارات المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل ما تصدّره من منتجات إلى العملاء على مستوى العالم، وما تقدمه من خدمات تعزز موقع الشركة كمصنّع رائد في قطاع الصلب الإقليمي مع إنتاج طيف واسع من حديد التسليح وقضبان الأسلاك والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها صدرت نحو 650 ألف طن من الصلب إلى أكثر من 40 دولة خلال العام الماضي، بينها أسواق بارزة في الشرق الوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا وأستراليا بقيمة صادرات إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم (نحو 381 مليون دولار).

وكانت «حديد الإمارات»، التي تعد أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات والتابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، حصدت جائزة «أفضل مُصدّر» من قبل الاتحاد العربي للحديد والصلب خلال النسخة الـ14 من قمة الصلب العربي التي أقيمت في تونس أخيراً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي: «يسرنا الفوز بهذه الجائزة من الاتحاد العربي للحديد والصلب، والتي تحتفي بنجاح جهودنا المتمثلة في تصدير منتجات الصلب عالية الجودة والمصنّعة في أبوظبي إلى أسواق عالمية».

وأكد أن «جهود الشركة وعملياتها التصديرية تتماشيان مع خطة أبوظبي ومئوية الإمارات 2071، اللتين تشجعان على تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية».

650

ألف طن من الصلب صدرتها «حديد الإمارات» في 2018.