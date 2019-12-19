مركز دبي للمعارض.. 45 ألف متر مربع مخصصة للفعاليات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتميز مركز دبي للمعارض بموقعه المميز وتصميمه المتطور، حيث يبعد 300 متر من قلب موقع معرض «إكسبو 2020 دبي»، كما أنه مجاور لمحطة مترو «مسار 2020 في دبي».

ويمتد المركز على مساحة قدرها 45 ألف متر مربع مخصصة للفعاليات، ما يجعله مثالياً لجميع أنواع المؤتمرات والحفلات، بما في ذلك حفلات العشاء، والمعارض وإطلاق المنتجات وحفلات منح الجوائز وغير ذلك.

ولدى كل من المجمع الشمالي والجنوبي في المركز، القدرة على استضافة الفعاليات المختلفة في المساحات المرنة متعددة الاستخدامات، إذ إن المجمع الشمالي يمتد على مساحة تصل إلى 17 ألف متر مربع، ويضم 28 ألف متر مربع من مساحات العرض، فيما يمكن تقسيم المكان إلى تسع قاعات، بما يضمن للمنظمين استضافة ما بين 300 و20 ألف ضيف.

ويبلغ العدد الإجمالي المتوافر في مركز دبي للمعارض 24 غرفة اجتماعات، وهي مكان ممتاز للاجتماعات وورش العمل والندوات والحلقات الدراسية.

ويوفر مركز دبي للمعارض منصة لجذب أكبر اجتماع للعقول في العالم، كما سيوفر كل الدعم لتقديم تجربة فريدة ومتميزة للجمهور.