طيران الإمارات تتوقع 5 ملايين مسافر في 18 يوماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات» بأن ذروة موسم السفر لقضاء العطلات داخل الدولة وخارجها تمتد من 19 ديسمبر الجاري (اليوم) وحتى السادس من يناير المقبل، متوقعة أن يزيد عدد مستخدمي مطار دبي الدولي على خمسة ملايين مسافر خلال 18 يوماً.

وكشفت «طيران الإمارات» وشركاؤها (شرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات)، أمس، عن خطط مشتركة لتسهيل حركة المسافرين والسير من وإلى المبنيين (1) و(3) في مطار دبي الدولي خلال تلك الفترة (موسم الذروة).

ونصحت الشركة المسافرين باتباع عدد من الإجراءات المهمة، منها، إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار، وتسليم الأمتعة على «الكاونترات» المخصصة لذلك، فضلا عن الوصول إلى المطار قبل ثلاث أو اربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة.

واضافت «طيران الإمارات» في بيان أن هيئة الطرق والمواصلات ستمدد ساعات عمل مترو دبي في بعض أيام ذروة السفر، مشيرة إلى أنه سيسمح لمستخدمي المترو من المسافرين القادمين والمغادرين بحمل حقيبتين.

واوضحت تمديد ساعات عمل المترو كما يلي: يوما 27 و28 ديسمبر، سيعمل الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة DMCC فقط) من الساعة الخامسة صباحاً حتى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي، بينما سيعمل الخط الأخضر (جميع المحطات) من الخامسة والنصف صباحا إلى الثالثة و النصف من صباح اليوم التالي.

أما يوما 31 ديسمبر والأول من يناير يناير، سيعمل الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة) 24 ساعة، في حين سيعمل الخط الأخضر (جميع المحطات) 24 ساعة أيضا.

وفي يومي الثاني والثالث من يناير، سيعمل الخط الأحمر (بين محطتي الراشدية ومركز دبي للسلع المتعددة فقط) من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي، فيما يعمل الخط الأخضر (جميع المحطات) من الخامسة والنصف صباحاً إلى الثالثة والنصف من صباح اليوم التالي.

وأشارت «طيران الإمارات» أنه لتجنب الاختناقات المرورية والحد منها على الطرق المؤدية إلى المطار والخارجة منه، ستوفر شرطة دبي إرشادات لاستخدام طرق بديلة.

وبينت أن بوابات السفر تغلق قبل 20 دقيقة من المواعيد المقررة لإقلاع الرحلات، ولن يسمح للمسافرين الذين يصلون متأخرين بالصعود إلى الطائرات.

واضافت الشركة أنه يمكن للزائرين المؤهلين (من مواطني البلدان المؤهلة للحصول على التأشيرة عند الوصول) والمقيمين في دولة الإمارات (حاملي بطاقات هوية الإمارات) استخدام البوابات الذكية لإنهاء إجراءات الجوازات خلال ثوان من دون تدخل بشري أو الحاجة لختم جواز السفر، وذلك لتجنب الانتظار في طوابير عند كاونترات مراقبة الجوازات.

وأكدت أنه ينبغي على المسافرين عبر المبنى (رقم 1) التأكد من مواعيد إنهاء إجراءات السفر على ناقلاتهم الجوية، لافتة إلى أنه يمكنهم الاستفادة من «كاونترات» الإنجاز السريع، بينما يمكن للمسافرين الذين يحملون أمتعة يدوية فقط التوجه مباشرة إلى «كاونترات» الجوازات.