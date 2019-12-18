«إكسبو 2020 دبي» يرفع الطلب على منتجات الألمنيوم بنسب تصل إلى 40%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكدت شركة «الخليج للسحب»، المتخصصة في سحب الألمنيوم، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يسهم في زيادة الطلب على منتجات الألمنيوم بنسب تراوح بين 30 و40%، خلال العام المقبل، مع اقتراب انطلاق المعرض وسعي الشركات المنفذة للمشروعات، سواء داخل المعرض أو خارجه، إلى إنهاء إنجازها قبل أكتوبر 2020، لاسيما أن توريد منتجات الألمنيوم يأتي في المراحل الأخيرة للإنشاءات.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن الطلب سيتركز، خلال العامين الجاري والمقبل، على المشروعات الجديدة السكنية والتجارية والسياحية، التي ستدخل السوق المحلية لمواكبة فعاليات المعرض المرتقب، إضافة إلى عمليات التوريد للأجنحة والمرافق الموجودة في موقع الحدث.

تأثيرات إيجابية

وتفصيلاً، قال المدير التجاري في شركة «الخليج للسحب»، الدكتور حسام محمود: «هناك تأثيرات إيجابية لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، في الطلب على منتجات الألمنيوم بأسواق الدولة، وذلك لمواكبة التوريد إلى المشروعات التي دخلت السوق استعداداً للمعرض المرتقب»، متوقعاً «نمو الطلب بأكثر من 20% نهاية العام الجاري».

وأضاف أنه «من المنتظر أن يشهد العام المقبل معدلات نمو في الطلب على منتجات الألمنيوم، بنسب تراوح بين 30 و40%، وذلك مع إقبال الشركات التي تنفذ مشروعات سكنية وتجارية وسياحية جديدة على تلك المنتجات قبل انطلاق الحدث».

طلب كبير

وأوضح محمود أن «الزيادة المتوقعة للطلب على منتجات الألمنيوم بنسب كبيرة، خلال العام المقبل، ترجع أيضاً إلى عمليات التوريد الخاصة بـ(إكسبو 2020)، من خلال التوريد إلى الشركات التي تنفذ أجنحة المعرض أو المرافق والأبنية المختلفة، التي ستتم إقامتها في موقع المعرض، خصوصاً أن التوريد لمنتجات الألمنيوم يأتي في المراحل الأخيرة للإنشاءات وإقامة المنشآت».

وأشار إلى أن «الطلب الكبير على منتجات الألمنيوم التي تدخل في أجزاء مهمة بالبنايات والأبراج، لاسيما الواجهات، سيظهر بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك مع كثافة المشروعات التي تسعى الشركات المطورة لها إلى إتمام إنجازها بشكل سريع قبيل المعرض».

عقود جديدة

وأفاد محمود بأن «(الخليج للسحب) تعاقدت لتوريد منتجات الألمنيوم إلى جناح أستراليا بـ(إكسبو 2020)، فيما تجري مباحثات للاتفاق على التوريد إلى أجنحة دول أخرى، خلال الفترة المقبلة».

وبين أن «إنتاج الشركة يصل، حالياً، إلى 70 ألف طن سنوياً، بما يشمل مصانع دبي وأبوظبي»، لافتاً إلى أن «هناك خططاً تتم دراستها لرفع عمليات الإنتاج بنسب تقدر بين 15 و20%، خلال العام المقبل»، لافتاً إلى أن «60% من عمليات الإنتاج يتم توريدها إلى السوق المحلية، فيما يتم توجيه نسبة 40% إلى التصدير لأسواق خارجية، تشمل دولاً خليجية وآسيوية».

وذكر أن «الشركة عملت على تنفيذ خطط توسعية، كانت بدأتها العام الجاري، على أن تكملها العام المقبل، أبرزها التوسع في التصدير إلى أسواق مثل كندا وأستراليا، وإنجلترا»، مضيفاً أن «الشركة تعتزم التوسع في أسواق إفريقية، خلال العام المقبل، منها السوق المصرية».

التوريد إلى شركات السيارات

قال المدير التجاري في شركة «الخليج للسحب»، الدكتور حسام محمود، إن «الشركة تورد أجزاء من الألمنيوم إلى 28 مصنعاً لإنتاج السيارات في 11 دولة»، مشيراً إلى أن «(مرسيدس)، (رينج روفر)، (جاكوار)، (ميني كوبر)، و(مازراتي)، أبرز علامات الشركات المصنعة للسيارات التي تورد إليها الشركة».

وأضاف محمود أن «(الخليج للسحب) تورد نحو أربعة ملايين قطعة سنوياً من منتجاتها إلى شركات إنتاج السيارات»، لافتاً إلى أن «الشركة وقعت اتفاقيات تتعلق بتوريد أجزاء مهمة، في بطاريات يتم استخدامها بالسيارات الكهربائية في علامات تجارية عالمية».

وذكر أن «الشركة أنجزت، أخيراً، مشروعاً جديداً لإنتاج قطعة مصنعة من الألمنيوم توضع في هيكل (شاسيه) سيارات من علامة (جاكوار)، حيث يتم حالياً إجراء مباحثات الخطوات النهائية، لبدء توريد تلك القطع خلال العام المقبل، بما يقدر بنحو 7000 طن سنوياً».

• %40 من إنتاج «الخليج للسحب» يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية.