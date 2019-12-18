450 ألف زائر صيني إلى أبوظبي في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، علي حسن الشيبة، إنه وفقاً للإحصاءات المتوافرة، فإن أبوظبي ستنجح في استقطاب نحو 450 ألف زائر صيني خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الإمارة تستهدف جذب 600 ألف زائر صيني بحلول عام 2021.

وأضاف الشيبة في تصريحات صحافية في ختام منتدى تبادل المعرفة حول السوق الصينية، مساء أول من أمس، أنه تم استحداث أول لجنة استشارية متخصصة على الإطلاق مع الصين، تضم مجموعة من الخبراء من قطاع المعارض والمؤتمرات، في خطوة تستهدف زيادة عدد المؤتمرات والمعارض الصينية في أبوظبي، ودعم الاستثمار في مجالات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، كما تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء اللجنة بين مكتب أبوظبي للمؤتمرات والجانب الصيني على هامش المنتدى.

وأوضح أن الهدف من تشكيل اللجنة هو التعريف بما تضمه أبوظبي من مرافق سياحية ترفيهية، والتعريف بأجندة أبوظبي للفعاليات والأحداث لزيادة مدة إقامة السائح الصيني، الذي يأتي لحضور المؤتمر، ليتسنى له فرصة التعرف إلى المعالم السياحية في أبوظبي واصطحاب عائلته، ما يسهم في زيادة سياح المؤتمرات والترفيه في آن بأبوظبي. وبيّن الشيبة أن دور اللجنة الاستشارية سيشمل تقديم المعلومات المتعلقة بأحدث المستجدات في مجالات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ورحلات الأعمال والتحديات والسلوكيات داخل السوق الصينية.