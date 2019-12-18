الاشتراكات في وسائل الاتصال تتجاوز 24 مليون اشتراك للمرة الأولى

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تخطت الاشتراكات في وسائل الاتصال بالدولة، شاملة الهاتف المتحرك والإنترنت والهاتف الثابت، للمرة الأولى في تاريخها حاجز 24 مليون اشتراك، حيث وصلت إلى أكثر من 24.3 مليون اشتراك، بنهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت إحصاءات حديثة أصدرتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أمس، أن إجمالي الاشتراكات في الهواتف المتحركة بلغ 18 مليوناً و999 ألفاً و237 اشتراكاً، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 18 مليوناً و765 ألفاً و44 اشتراكاً، بزيادة 234 ألفاً و193 اشتراكاً في يوليو الماضي.

وبينت أن عدد مشتركي الدفع المقدم بلغ 15 مليوناً و487 ألفاً و934 اشتراكاً في أغسطس الماضي، مقابل 15 مليوناً و241 ألفاً و533 اشتراكاً في يوليو الماضي، بزيادة 246 ألفاً و401 اشتراك، في حين بلغ عدد اشتراكات الفاتورة ثلاثة ملايين و511 ألفاً و303 اشتراكات في أغسطس 2019، مقابل ثلاثة ملايين و523 ألفاً و511 اشتراكاً، بتراجع 12 ألفاً و208 اشتراكات.

وأشارت إلى أن إجمالي الاشتراكات في الإنترنت، بلغ ثلاثة ملايين و16 ألفاً و318 اشتراكاً في نهاية أغسطس الماضي، مقابل ثلاثة ملايين و15 ألفاً و530 اشتراكاً بنهاية يوليو السابق، بزيادة 788 اشتراكاً، موضحة أن جميع الاشتراكات في الإنترنت تأتي ضمن اشتراكات النطاق العريض، بعد أن سجلت اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي صفراً.

وفي ما يتعلق باشتراكات الهواتف الثابتة، فقد بلغ إجمالي الاشتراكات، بنهاية أغسطس الماضي، مليونين و328 ألفاً و781 اشتراكاً، مقابل مليونين و331 ألفاً و518 اشتراكاً بنهاية يوليو 2019، بتراجع 2737 اشتراكاً.

وبذلك تخطت الاشتراكات في وسائل الاتصال في الدولة، للمرة الأولى في تاريخها، حاجز 24 مليون اشتراك، مع وصولها إلى 24 مليوناً و344 ألفا و336 اشتراكاً بنهاية أغسطس الماضي.

• 18.9 مليون اشتراك في الهواتف المتحركة نهاية أغسطس 2019.