تأسيس شركة «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأسّست «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية (POML) في دبي، أخيراً، وذلك بعد استحواذ «موانئ دبي العالمية» على شركة «توباز للطاقة والملاحة»، واندماجها مع شركة «بي آند أو» للحلول البحرية.

ومن خلال أوجه التعاون الناتجة عن اندماج الشركتين تحت مظلة موانئ دبي العالمية، ستكون شركة «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية قادرة على تعزيز وتوسيع أعمالها، وتقديم قيمة أكبر للمتعاملين والمساهمين على حدٍّ سواء.

وستقدّم «بي آند أو» للخدمات اللوجستية والحلول البحرية مقترح قيمة مميّزاً لمتعامليها، وستركّز بصفة أساسية على ثلاثة قطاعات استراتيجية، هي الخدمات البحرية وخدمات الموانئ والخدمات اللوجستية، لتوفّر حلولاً وخدمات عالمية المستوى لهذه القطاعات، واضعة معياري السلامة العامة والبيئة على رأس أولوياتها.

ومن أهم المجالات التي ستركّز عليها الشركة، هو تعزيز وتحسين الخدمات اللوجستية البحرية التي تزوّدها لشركات الطاقة.

وسيتولّى إدارة الشركة رينيه كوفود أولسن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة توباز للطاقة والملاحة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «من خلال الدمج بين خبرات شركتين كبيرتين تابعتين لموانئ دبي العالمية، سنتمكّن من تعزيز مختلف جوانب العلامة التجارية الخاصة بشركة (بي آند أو) التي تملك إرثاً يزيد على 180 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات البحرية. ونتطلّع إلى نمو وتطوّر الشركة، خلال مرحلتها القادمة، تحت قيادة رينيه، لتعزيز العمليات التشغيلية، وتزويد المتعاملين بالكفاءة المهنية التي يتوقعوها».

بدوره، قال رينيه كوفود أولسن: «يشهد هذا القطاع تغييرات وتطوّرات مستمرة، وما يريده المتعاملون اليوم هو مجموعة مختارة بعناية من المورّدين الموثوقين القادرين على تزويدهم بأكثر من مجرد خدمة واحدة ومنفردة. ونفخر بالمكانة الاستراتيجية المرموقة التي تمتاز بها (بي آند أو) للخدمات اللوجستية والحلول البحرية، التي تمكّنها من توفير مجموعة واسعة من الخدمات لمتعامليها، سواء كانت الخدمات البحرية أو خدمات الموانئ أو مجموعة متكاملة من الحلول اللوجستية، التي تدمج بين النوعين من الخدمات. وسنتمكّن بفضل الدمج بين الشركتين من توفير جميع الحلول والخدمات المطلوبة، وإحداث فرق إيجابي يعزّز من القيمة المقدّمة للمتعاملين في القارات السبع».

- «بي آند أو» ستركّز

على 3 قطاعات

هي الخدمات

البحرية، وخدمات

الموانئ، والخدمات

اللوجستية.