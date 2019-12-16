«دبي الحرة» يطرح خصومات بنسبة 25%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها عرض خصومات ما قبل أعياد الميلاد بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة ثلاثة أيام تبدأ منتصف ليلة 17 ديسمبر ولغاية الـ 20 من الشهر ذاته، وذلك احتفاء بالذكرى السنوية الـ 36 لانطلاقتها في الـ20 من ديسمبر.

وأفاد السوق في بيان، بأن العرض سيتوافر في جميع صالات «المغادرون» و«الترانزيت» و«القادمون» في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن «عرض الخصومات 25% بمناسبة ذكرى تأسيس السوق أصبح حدثاً منتظراً للكثير من المسافرين الذين باتوا يحرصون على توقيت حجوزاتهم في هذه الأيام للاستفادة منه»، معربا عن اعتقاده أن فترة التخفيضات ستضفي أجواء احتفالية مميزة على سوق دبي الحرة طوال 72 ساعة.

وأضاف أن عرض الخصومات يسري على سلع رئيسة تشمل العطور، مستحضرات التجميل، ساعات اليد، المجوهرات الثمينة والتقليدية، حقائب اليد والأمتعة، النظارات الشمسية، الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، السكاكر، المأكولات المعلبة، باستثناء بعض السلع المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وبطاقات الهاتف وعلامات تجارية مختارة في الأزياء والمجوهرات وساعات اليد والعطور.

وأوضح ماكلوكلين أن العرض يشمل أيضاً طرح تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» في الـ20 من ديسمبر فقط، مشيرا إلى أنه بإمكان المسافرين الاستفادة من هذا العرض من خلال الطلب المسبق عبر الإنترنت أو عند التحصيل وقت الدفع في متاجر السوق الحرة في ذات التاريخ.

وأكد أن سوق دبي الحرة، تحرص في إطار احتفالاتها بالذكرى 36 لتأسيسها، على إضفاء أجواء احتفالية في جميع متاجرها لبيع التجزئة، فيما تجري الخطط على قدم وساق لإجراء سحبي «ميلينيوم مليونير»، وأروع المفاجآت على سيارة فارهة، وفعاليات ترويجية أخرى يشارك فيها المسافرون وطاقم عمل السوق.