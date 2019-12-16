اتفاقية لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز سيولة أصحاب الرخص التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت اقتصادية دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري وبنك دبي التجاري، اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية لأصحاب الأعمال الذين يتقدمون للحصول على رخصة تجارية جديدة أو الذين يقومون بتجديد رخصتهم من اقتصادية دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتخفيض تكاليف ممارستها، وتعزيز سيولة أصحاب الرخص التجارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال ترخيص الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك دبي التجاري بفتح حسابات لأصحاب الأعمال حيث سيكون بإمكانهم الحصول على 1% استرداد نقدي على رسوم الرخصة التجارية الجديدة أو في حال التجديد بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم لدى البنك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على بطاقة ائتمان البنك والتي تتيح لهم تحويل رسوم الرخصة التجارية إلى خطة سداد ميسرة بفائدة (0%) وسدادها خلال فترة 6 إلى 12 شهراً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر بوشهاب، في بيان أمس: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تجسد حرص الجهات الحكومية والقطاع الخاص على العمل سويا بما يسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للأعمال تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتساعد على تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهيئة بيئة منافسة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وتجاري عالمي».

وأضاف: «نسعى في اقتصادية دبي إلى تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال، ورفع السيولة التشغيلية التي تدعم توسع أعمالهم، ومساعدة رجال الأعمال الحاليين والراغبين في بدء أعمالهم بدبي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي».

وأشار بوشهاب، إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، يعمل باستمرار على تسخير كافة الامكانات في سبيل تسهيل وتخفيض تكلفة مزاولة الأعمال، وتحسين سير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين، بالإضافة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، لجذب ودعم الأعمال المختلفة والمتنوعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «حرص بنك دبي التجاري دوماً على تعزيز مناخ الأعمال في دبي، والعمل على تحفيز أصحاب الأعمال وتقديم كافة الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها ان تساعدهم في انجاز مشاريعهم وترويجها. وتهدف اتفاقيتنا مع اقتصادية دبي إلى تسهيل وتسريع هذه الاجراءات، حيث سيقوم بنك دبي التجاري بإطلاق خدمة فتح الحساب الرقمية والتي ستضمن للمستخدمين تجربة سهلة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد عرضنا الترويجي أصحاب الأعمال في الحصول على فرصة 1% استرداد نقدي على رسوم الرخصة التجارية الجديدة أو في حال التجديد بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم لدى البنك».

وسيقوم بنك دبي التجاري بمساعدة أصحاب الأعمال في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم إلى قاعدة عملاء بنك دبي التجاري من خلال منصة تسويقية رقمية عبر موقعها الالكتروني تحت مسمى «سوق CBD».