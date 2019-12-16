«سياحة أبوظبي» تبدأ إنشاء قاعدة رقمية للبيانات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة رقمية ضخمة للبيانات المتعلقة بقطاع السياحة في الإمارة، ستكون مربوطة بجميع الجهات العاملة في قطاع السياحة بأبوظبي ومتاحة لهم، بحيث يمكنهم الاطلاع عليها.

وقال مدير ذكاء الأعمال في الدائرة، زياد علي محمد، على هامش «منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات 2019»، إن المشروع يستهدف جذب المزيد من الزوار لأبوظبي وتحسين كفاءة جهود الترويج والتسويق للإمارة كوجهة سياحية جاذبة على أسس عملية. وأضاف أن الدائرة بدأت إجراء تحليل متعمق ومحدث للبيانات المتعلقة بالسياحة يوفر أكثر من 80 نوعاً من البيانات تسهم فيها وكالات السفر ومنظمو الرحلات السياحية ومستشارو السفر والفنادق، يعتمد في جزء رئيس على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحديد احتياجات كل سوق من أسواق السياحة الوافدة لأبوظبي.من جانبه، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف غباش، إن الأرقام الخاصة بالسياحة الوافدة الى أبوظبي خلال العام الجاري مشجعة وتشير الى نمو مقارنة بالعام الماضي.

ولفت الى أن الدائرة توجه الكثير من استثماراتها الى البيانات، حيث تعتبرها ركيزة محورية تحتاج إليها في ظل المنافسة القوية في سوق السياحة العالمية.