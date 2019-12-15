«صندوق خليفة» يطلق دراسة لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، دراسة لاستشراف مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، إذ حدد فريق عمل الدراسة عدداً من العوامل الواجب التركيز عليها خلال الدراسة للخروج بنتائج وتوصيات عملية ذات صدقية. ويسعى «صندوق خليفة» من خلال هذه الدراسة، إلى استشراف مستقبل أفضل لرواد الأعمال المواطنين، بما يعزز مكانة المشروعات الوطنية في دولة الإمارات، ويسهم في تحديد توجهات الشباب، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة في دعم ريادة الأعمال والارتقاء بها، وتشجيع المواطنين على تأسيس مشروعات ريادية ومبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأكدت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، سعي صندوق خليفة لتنفيذ استراتيجيته القائمة على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: «تأتي هذه المبادرة لتؤكد اهتمامنا بتشجيع مواطني الدولة، وخصوصاً الشباب، على الانخراط في ريادة الأعمال واستثمار طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة في مشروعات ناجحة».