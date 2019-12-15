«اتصالات» تغطّي «محطة مترو اتصالات» بـ«الجيل الخامس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن تغطية «محطة مترو اتصالات» Etisalat Metro Station في دبي بشبكة الجيل الخامس، لتكون بذلك أول محطة مترو تتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد «محطة اتصالات» أول نقطة عبور سريعة على الخط الأخضر لمترو دبي، باعتبارها المحطة الشرقية للخط والتي تم افتتاحها للجمهور في سبتمبر من عام 2011.

وذكرت «اتصالات» في بيان، أنه بإضافة شبكة الجيل الخامس المتقدمة، سيستمتع زوار «محطة اتصالات» بالتقنيات المتقدمة للجيل الخامس، مثل سرعات التحميل العالية التي تصل لغاية واحد غيغابت في الثانية، ما سيُضفي تجربة غير مسبوقة لهم، مثل البث المباشر عبر الانترنت بدرجة عالية جداً من الوضوح (4K) وبصورة فورية.

وأشارت إلى أن شبكة الجيل الخامس تتميز عن سابقاتها بسرعات فائقة تصل إلى 20 ضعفاً عن سرعات الجيل الرابع.

وأضافت أن شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» تتيح تطبيقات متطورة تعتمد على الإمكانات التكنولوجية للشبكة، مثل تطبيقات الواقع الافتراضي.