«إكسبو لايف» يسرّع ويعزز الحلول الابتكارية لتحسين حياة الناس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق معرض «إكسبو 2020 دبي» برنامج «إكسبو لايف» للابتكار والشراكة، بغرض تمويل وتسريع وتعزيز الحلول الابتكارية، التي تحسن حياة الناس مع الحفاظ على كوكب الأرض.

وسيعمل البرنامج، الذي تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار (نحو 367 مليون درهم)، على تعزيز قدرة «إكسبو» الدولي على إظهار كيف أن الابتكار يمكن أن يأتي من كل الأماكن، ويمكن للناس أن يسرعوا وتيرة التقدم ويقودوا الإلهام، من أجل مستقبل أكثر شمولاً ورخاء.

وفي الرحلة نحو «إكسبو 2020 دبي»، سيعمل «إكسبو لايف» على تقديم المنح وجوائز التحدي، وتنظيم المناسبات التي تشتمل على تبادل المعرفة، والتركيز على محفزات التقدم العالمية.

ومن خلال مبادرات مثل «إكسبو لايف»، يسعى «إكسبو 2020 دبي» إلى توحيد الجهود العالمية للتأسيس لإرث إيجابي، والعمل معاً لبناء مستقبل مستدام في الإمارات والعالم. ويسعى البرنامج للاستفادة من التأثير الواسع النطاق لـ«إكسبو 2020 دبي»، لتسليط الضوء على أهمية الابتكارات القادمة من مختلف الأماكن والأشخاص، في دفع عجلة التطور، وتواصل العقول لإحداث التغيير الذي يصنع مستقبلاً مستداماً للجميع. ويؤمن «إكسبو 2020 دبي» بأن الابتكار ليس حكراً على أحد، وإنما هو من الجميع وإلى الجميع، لهذا يقدم «إكسبو لايف» مجموعة من المنح والبرامج الجامعية، وفعاليات تبادل المعرفة، التي تركز على المحركات الكبرى للتقدم البشري، والمتمثلة في الفرص، والتنقل، والاستدامة.