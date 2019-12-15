«رويال بيرلز».. وجهة سياحية على مساحة 5 ملايين متر مربع

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «رويال بيرلز» الذي تطوره شركة «لامبرغيني» من المشروعات المميزة في منطقة «ميدان ون».

ويتكون المشروع من 7500 وحدة سكنية يتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منها بحلول العام المقبل، مع إنجاز ما يزيد على 1500 وحدة سكنية. ويضم المشروع المُصمم ليصبح الوجهة السياحية الأولى في دبي على مساحة إجمالية تصل إلى خمسة ملايين متر مربع، أطول صالة تزلج مغلقة في العالم بطول 1.2 كيلومتر، فضلاً عن صالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض بمساحة 25 ألف متر مربع.

كما يضم المشروع مساراً لممارسة الجري وركوب الدراجات الهوائية بطول 5.3 كيلومترات ومساراً خشبياً بطول تسعة كيلومترات، علاوة على أكبر نافورة راقصة في العالم بطول 420 متراً وشاطئ بطول 300 متر، إضافة إلى ساحة عامة تستوعب حتى 60 ألف شخص، وقرية تراثية فريدة من نوعها.