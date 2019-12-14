7.2 مليارات درهم حصيلة صفقات "سيال 2019 "

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



اختتمت في أبوظبي النسخة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وحقق المعرض في دورته العاشرة إلى جانب فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي للتمور نتائج قياسية واستثنائية كان أبرزها إبرام صفقات بقيمة 7.2 مليارات درهم واستقطاب أكثر من 23 ألف زائر بزيادة نسبتها 13% عن الدورة الماضية توافدوا إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى ثلاثة أيام من 50 دولة .

وشهد معرض سيال الشرق الأوسط أحد أبرز المنصات الإقليمية المتخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة نمواً في مساحات العرض التي بلغت 22 ألف متر مربع وبزيادة نسبتها 22% مقارنة بنحو 18 ألف متر مربع في العام الماضي، كما تضاعفت عدد العارضين الجدد إلى 16 عارضاً مقارنة بعدد العارضين الجدد العام الماضي والذين بلغوا 8 عارضين وارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 20% وزادت الفعاليات المقامة على هامش المعرض بنسبة 67% إلى 15 فعالية.

وسجل معرض سيال العام الجاري زيادة بنسبة 10% في الشركات العارضة من دولة الإمارات والتي بلغت 76 شركة، كما زادت مساحة العرض الخاصة بالأجنحة الوطنية لتبلغ 3,373 متر مربع بنمو 54% عن العام الماضي.

وقال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الشريك الاستراتيجي للمعرض إن مشاركة الهيئة أثمرت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الخاصة بالأمن الغذائي والسلامة الغذائية والتنمية الزراعية المستدامة ودعم المزارعين المحليين مع نخبة من المؤسسات الوطنية الحيوية وشركات القطاع الخاص الرائدة في مجالات ترتبط بشكل وثيق مع مقومات الأمن الغذائي والحيوي والزراعة.