"اتصالات" تكشف عن أول محطة مترو مغطاة بشبكة الـ 5G في المنطقة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت "اتصالات"، اليوم، عن تغطية "محطة مترو اتصالات" بدبي بشبكة الجيل الخامس 5G، لتكون بذلك أول محطة مترو تتيح شبكة الجيل الخامس المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد "محطة اتصالات" أول نقطة عبور سريعة على الخط الأخضر لمترو دبي، باعتبارها المحطة الشرقية للخط والتي تم افتتاحها للجمهور في شهر سبتمبر من العام 2011، وبإضافة شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G)، سيستمتع زوار "محطة اتصالات" بالتقنيات المتقدمة للجيل الخامس مثل سرعات التحميل العالية التي تصل لغاية 1 جيجابت في الثانية، مما سيُضفي تجربة غير مسبوقة لهم، مثل البث المباشر عبر الانترنت بدرجة عالية جداً من الوضوح (4K) وبصورة فورية، حيث لا تتعدى فترة الاستجابة جزءًا من الثانية.

وتتميز شبكة (5G) عن سابقاتها بسرعات فائقة تصل إلى عشرين ضعفاً عن سرعات الجيل الرابع (4G) بالإضافة لسرعة الاستجابة العالية (Ultra-Low Latency) التي تصل إلى أجزاء من الثانية.

وتتيح شبكة الـجيل الخامس من "اتصالات" تطبيقات عديدة متطورة تعتمد على الإمكانات التكنولوجية المذهلة للشبكة، مثل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وألعاب الفيديو عبر الحوسبة السحابية والروبوتات المتقدمة، والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.