أبرز 10 مراحل لصناعة الذهب والمجوهرات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تمر صناعة الذهب والمجوهرات بمراحل متعددة قبل أن تصل إلى الاشكال النهائية المعروضة بها داخل المتاجر، وتشمل تلك المراحل داخل المصانع المتخصصة عمليات الصهر والتشكيل للذهب الخام.

وكشفت جولة ميدانية أجرتها «الإمارات اليوم» داخل مصنع شركة للمجوهرات في دبي، عن أبرز الخطوات التفصيلية لحرفة صياغة وصناعة المشغولات الذهبية والمجوهرات، التي تشمل مراحل التصميم وكيفية التشكيل لنماذج المشغولات قبل صبها في قوالب التصنيع.

وأظهرت الجولة أن منتجات السلاسل والأساور لها خطوط ومراحل انتاج منفصلة عن بقية المشغولات، اذ يتم صهر وتشكيل السلاسل من خلال خيوط طويلة للذهب عبر ماكينات تعمل على تقطيعها لقطع صغيرة لمفاصل السلاسل يتم ربطها معاً عبر أشعة الليزر.

ورصدت الجولة، مراحل تصنيع الأساور، والتي يتم تشكيلها في أشكال اسطوانية يتم بعدها نقشها أو ترصيعها بالفصوص، وتلميعها بعد ذلك.

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