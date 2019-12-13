«مرحبا» تكشف عن تحديثات وتوسعات في شبكتها العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دناتا» مزيداً من التوسعات في شبكة «مرحبا» العالمية، التي توفر خدمة الاستقبال والمساعدة للمسافرين في المطارات.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنها ستقوم بتحديث إحدى صالات «مرحبا» في دبي، كما ستفتتح صالة إضافية في جنيف بسويسرا، متوقعة الانتهاء من المشروع الأول خلال الصيف المقبل، وافتتاح الصالة في سويسرا نهاية 2020.

وكشفت «مرحبا» عن نيتها تحديث التصميم والعلامة التجارية في صالات دناتا في مطارات جنيف وزيوريخ بسويسرا وسنغافورة، لتصبح جميع مرافقها تعمل تحت العلامة التجارية نفسها خلال العامين المقبلين.

وقال رئيس «مرحبا»، شهاب العوضي: «يسرنا أن نوسع نطاق وجودنا العالمي، ونطور خدماتنا من خلال افتتاح وتوسيع وإعادة تصميم عدد من صالاتنا في أكثر المطارات إشغالاً».

وأضاف أن تجربة السفر لا تقتصر، اليوم، على الأجواء فقط، بل إنها تبدأ منذ الوصول إلى مبنى المسافرين، الذين يتوقعون خدمات ذات جودة عالية ترتقي بتجربتهم في المطارات.

وأشار العوضي إلى أن «مرحبا» توفر تجربة متسقة في صالاتها، وتقدم مستوى الخدمة نفسه للمسافرين، بغرض الأعمال والسياحة على السواء، كما توفر جميع مرافقها مناطق جلوس مريحة، وخدمة إنترنت لاسلكي سريع للغاية، وتجربة تناول طعام تلبي جميع المتطلبات.

وأكد أن «مرحبا» تطور خدماتها ومنتجاتها باستمرار لتحسين تجربة العملاء، لافتاً إلى أن «مرحبا» أطلقت موقعاً شبكياً جديداً يسهل التصفح على جميع الأجهزة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ويتيح للعملاء اختيار منتجاتهم المفضلة، وتصميم حجوزاتهم بسرعة، فيما تسعى «مرحبا» إلى إضافة مزيد من الوظائف إلى الموقع، بما في ذلك إمكانية تخصيص الحجوزات، والحصول على اقتراحات.

يشار إلى أن «مرحبا» تأسست في دولة الإمارات لتوفير خدمات الاستقبال والمساعدة لجميع المسافرين، من وإلى مطار دبي الدولي.

وبدأت «مرحبا» توسعاتها العالمية عام 2017، عندما افتتحت صالات مطار جديدة في كراتشي (باكستان) وملبورن (أستراليا). وعقب ذلك افتتحت منشأة جديدة لها في سنغافورة، ووسعت صالات المطار في دبي بشكل تدريجي. وبالإضافة إلى افتتاح صالات جديدة، وتحديث العلامة التجارية لصالات أخرى، ستدير «مرحبا»، مع فريق عمل يبلغ عدده 800 موظف، 13 صالة مطار للمغادرين في خمس دول، لاستقبال 2.6 مليون مسافر سنوياً.

- من المقرر افتتاح

الصالة في سويسرا

نهاية 2020.