«إكسبو 2020 دبي» يختار مطاعم محلية لتقديم أطباقها للزوار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار «إكسبو 2020 دبي» مجموعة مختارة من أكثر المطاعم شعبية في دولة الإمارات، لمنحها فرصة انتشار أوسع نطاقاً، وإتاحة أطباقها الشهية والمتنوعة أمام الملايين من زوار الحدث الأروع في العالم، سعياً إلى تمكين هذه المنافذ من إيجاد موقع لها في خريطة المطاعم العالمية.

وستكون المطاعم المحلية المحبوبة من بين 200 منفذ للأطعمة والمشروبات في «إكسبو 2020 دبي»، ستقدم أصنافاً عدة تتنوع بين الأطباق الفاخرة التي سيحضرها مشاهير الطهاة والمأكولات الشعبية من 50 مطبخاً عالمياً، بما يناسب جميع الأذواق والميزانيات.

تنوّع ثقافي

وتعكس البيئة المحلية التي تتميز بها دولة الإمارات بوتقة تنصهر فيها ثقافات العالم، بفضل سكانها الذين يمثلون 200 جنسية، وزوارها الذين بلغ عددهم في عام 2018 لدبي وحدها نحو 16 مليون شخص.

وستبرز المطاعم والمقاهي المحلية التي اختيرت لعرض أطيب أطباقها أمام العالم، هذا التنوع الثقافي الفريد، مسلطة الضوء على طيف واسع من التأثيرات المستلهمة من بلدان مثل لبنان، والهند، والفلبين، وإيرلندا. وتكتسب هذه المطاعم المختارة شعبية واسعة بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وجرى اختيارها لما تتميز به من جودة وتاريخ طويل من النجاح في الدولة.

قائمة المطاعم

وستشمل قائمة المطاعم التي سيجدها الزوار في موقع «إكسبو 2020 دبي»: مطعم «آرابيان تي هاوس» الإماراتي، وكافيتريا الفروانية الهندية، وكافتيريا محارة البحر، ومطعم دامبا للمأكولات البحرية - أحد المطاعم الفلبينية المحلية، ومخبزي «الريف» و«الخباز» اللبنانيين، و«حلويات فراس» التي تقدم أطيب أنواع الكنافة التقليدية، فضلاً عن عدد من المنافذ المبتكرة التابعة لـ«مجموعة الصمدي»، مثل «حمّص سبوت»، و«روغ كافي»، و«تويستي تريتس».

وفضلاً عن ذلك، سيكون هناك بعض المطاعم الجديدة، مثل «صاج 2 غو» الذي يقدم خبز الصاج التقليدي، ومقهى «دوه» المتخصص في القهوة وكعك الدونت، و«فلاور كافيه»، ومقهى المجلس المستلهمة معظم بنود قائمة مشروباته من حليب النوق.

وسيرحب «إكسبو 2020 دبي» أيضاً بمطعم «القرية الإيرلندية»، الذي يقدم المأكولات والعروض الإيرلندية الأصيلة.

وجهة للذوّاقة

وقال مدير إدارة الامتيازات في «إكسبو 2020 دبي»، دارين تسي، إن «إكسبو 2020 دبي» سيكون وجهة فريدة للذوّاقة، داعياً زوار الحدث الأروع في العالم إلى استكشاف التنوع الرائع، والضيافة الكريمة التي تشتهر بها دولة الإمارات.

وأضاف: «ستُظهر هذه المنافذ مدى ازدهار قطاع المطاعم في دبي وتنوعه، وستلهم الملايين من زوار (إكسبو 2020 دبي) لتجربة بعض المذاقات الرائعة القادمة من دولة الإمارات ومن شتى أنحاء العالم».

مطعم إماراتي

قال مؤسس «آرابيان تي هاوس»، علي الريس: «أنا متحمس جداً لأن (آرابيان تي هاوس) هو أول مطعم إماراتي سيقدم أطباقه لملايين الزوار الدوليين في الحدث الأروع في العالم. وأنا أؤمن أن أفضل طريقة لاستكشاف الثقافات المختلفة هو الطعام»، لافتاً إلى أن «إكسبو 2020 دبي» يتيح فرصة مثالية، ومنصة ملائمة لإبراز سمات الضيافة الإماراتية الأصيلة.

القرية الإيرلندية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمطعم «القرية الإيرلندية»، كولم ماكلوغلين: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من (إكسبو 2020 دبي) عيون العالم ستتجه صوب الإمارات عندما تستضيف هذا الحدث العالمي».

ولفت إلى أن دبي تشتهر ببنيتها التحتية المذهلة وفعالياتها الرائدة، ومن دون شك، فإنها ستنظم حدثاً عالمياً استثنائياً.

وتابع: «تتطلع القرية الإيرلندية إلى تخصيص ترحيب إيرلندي أصيل للزوار المحليين والإقليميين والدوليين، وإمتاعهم بأطباقنا الحائزة جوائز عدة».