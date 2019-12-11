«إكسبو 2020 دبي» يحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرصاً وظيــــــفية لسنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

من المنتظر أن يعود استثمار الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» بعائد اقتصادي يصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، ويدعم فرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف و200 سنة عمل، وفق دراسة مستقلة نشرتها شركة «إرنست آند يونغ».

وتُعرف «سنة العمل» بأنها الفرصة الوظيفية بدوام كامل لشخص واحد لعام واحد، وتستخدم لوصف أثر المشروعات على الفرص الوظيفية.

وسيحفز أكبر حدث ينظم في العالم العربي، النمو الاقتصادي، ويوفر الفرص الوظيفية لسنوات مقبلة. وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيكون أضخم حدث يُنظّم في العالم العربي، يتوقع أن يسهم بما يصل إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.

وبيّن التقرير أن الاستثمار في إنشاءات موقع «إكسبو»، واستضافة الحدث الدولي وفعالياته، والخدمات والبضائع المقدمة لملايين الزوار، وعمل المؤسسات التي ستشغل الموقع في مرحلة الإرث، ستكون لها جميعاً أثر اقتصادي يعود بالنفع على المؤسسات الصغيرة والكبيرة على امتداد عدد من القطاعات الاقتصادية لسنوات مقبلة.

ومن نوفمبر 2013، وهو تاريخ فوز دبي باستضافة إكسبو الدولي، وحتى افتتاح الحدث الدولي في أكتوبر 2020، ستقود أعمال الإنشاءات والبنية التحتية الأثر الاقتصادي لـ«إكسبو 2020».

وستحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عنصراً جوهرياً في اقتصاد الإمارات، على 4.7 مليارات درهم خلال مرحلة التحضير لـ«إكسبو 2020 دبي»، ما يدعم 12 ألفاً و600 سنة عمل، وهو ما يتماشى مع هدف «إكسبو 2020 دبي» في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات «إكسبو 2020»، سيساعد إنفاق الزوار على التذاكر والبضائع والطعام والشراب والفنادق والسفر، على دفع الاقتصاد بمنحى إيجابي. ويتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، وسيكون 70% من زواره من خارج دولة الإمارات، ما يقدم لقطاع الضيافة فرصة لا مثيل لها ليبرز للعالم ما تمتلكه دولة الإمارات.

كما سيستمر الأثر الإيجابي لـ«إكسبو 2020 دبي» لسنوات عدة بعد إسدال الستار على فعالياته في أبريل 2021، وذلك بفضل مشروعات «الإرث» التي ستحول موقع الحدث الدولي إلى «دستركت 2020»، التي ستكون مجتمعاً حضارياً متكاملاً للعمل والسكن يشمل «مركز دبي للمعارض». وسيسهم «إكسبو 2020 دبي» في توفير فرص أعمال جديدة، ونمو الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير فرص العمل على امتداد المنطقة، لدعم اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن «رؤية الإمارات 2021»، التي تحدد الأهداف التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها عند احتفالها بيوبيلها الذهبي.

• يتوقع أن يستقطب (إكسبو 2020 دبي) 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج دولة الإمارات.