جناح لوكسمبورغ يقدّم لزوار «إكسبو 2020» أطباقاً وطنية وإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكر معرض «إكسبو 2020 دبي» أن الأطباق الخاصة بلوكسمبورغ والمأكولات الإماراتية التقليدية، ستزيّن مطعم «شنغن لاونج» في جناح لوكسمبورغ خلال فترة المعرض المرتقب.

وسيضم المطعم مطبخاً مفتوحاً، يتيح للزوار مشاهدة الطهاة وهم يعملون، وركناً للوجبات السريعة يُسمى «لوكسمبورغ على طبق» لمن يرغبون في الاستمتاع بطعامهم وهو يتجولون، وستعكس الأطباق الثقافة اللوكسمبورغية وتنوعها العجيب، بما فيها المطبخ الإماراتي.

وصمم هذا المفهوم، الذي تم الكشف عنه أخيراً خلال مؤتمر صحافي، بالتعاون مع ممثلين من «هوريسكا» و«أورو- توك» و«فاتيل كلاب» و«ثانوية بونفوا التقنية» و«معهد فيتي فينيكول» و«مدرسة لوكسمبورغ للفندقة والسياحة». وسيشارك 30 طالباً من مدرسة «لوكسمبورغ للفندقة والسياحة» كمتدربين، وسيعملون في الجناح جنباً إلى جنب مع مزوّد محلي لخدمات الضيافة وسيشرف عليهم ثلاثة من أساتذتهم، يرافقهم الطاهي كيم كيفين دي دود، وهو طاهٍ حاصل على نجمات ميشلان وطالب سابق في مدرسة «لوكسمبورغ للفندقة والسياحة».