دبي تطلق لوحات مزودة بـ «QR code» لتوفير معلومات سياحية للزوار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) لوحات مزودة بخاصية قراءة الرمز «QR code» في 54 معلماً وموقعاً بارزاً في مختلف أنحاء الإمارة، والتي ستتيح للزوّار إمكانية التعرّف إلى معالم ومواقع المدينة الرئيسة خلال جولاتهم السياحية.

وأوضحت «دبي للسياحة» في بيان، أمس، أنه يمكن للزائر أن يوجه كاميرا هاتفه الذكي على «الباركود»، للانتقال به إلى موقع إلكتروني فرعي ضمن موقع VisitDubai يمكّنه من الحصول على معلومات مهمّة عن المكان الذي يوجد فيه، تتضمن كذلك صوراً ومقاطع فيديو تفاعلية بلغات عدة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يتماشى مع مبادرة «دبي الذكية»، التي تهدف إلى تقديم تجارب سهلة وفعّالة لسكّان وزوّار المدينة، من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة، وكذلك التقليل من طباعة النشرات السياحية التعريفية، وإتاحة المجال أمام زوار المدينة للاستفادة من الموقع الإلكتروني للدائرة الغني بالمعلومات التي تهمّهم.

وبيّنت الدائرة أنه يمكن العثور على لوحات «QR code» في مواقع متعدّدة بالمدينة، تشمل: سوق الذهب، سوق نايف، سوق القماش، سوق البهارات، حي الفهيدي، بيت الشيخ سعيد، مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، متحف دبي، متحف المرأة، متحف الاتحاد، «ابن بطوطة مول»، سوق التنين، «سكي دبي»، «سيتي ووك»، «جميرا بيتش ريزيدنس»، «مارينا ووك»، «سنست بيتش»، حديقة زعبيل، حديقة الصفا، حديقة الخور، سوق مدينة جميرا، مدينة جميرا، «كايت بيتش»، حديقة «وايلد وادي» المائية، «السركال أفنيو»، برج العرب، «دبي أوبرا»، «دبي مول»، نافورة دبي، قمة برج خليفة، برج خليفة، برواز دبي، بحيرات القدرة، رأس الخور، سد حتا، حديقة التل بحتا، حديقة وادي حتا، مزرعة عسل حتا، «دبي ميراكل جاردن»، متحف الشندغة، ومسجد جميرا.

وقال المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، يوسف لوتاه، إن «قطاع السياحة والسفر يتطور بوتيرة سريعة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تقدم تقني يؤثّر في مختلف مراحل رحلة الزائر، حيث أصبحت الابتكارات والتكنولوجيا البديلة من العوامل الرئيسة لاستقطاب المسافرين وتعزيز تجربتهم، إلى جانب كونها من أساسيات استراتيجية (دبي للسياحة) الخاصة بالإعلام الرقمي والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي».

وأضاف لوتاه أن «إطلاق هذه الطريقة الجديدة لاستكشاف المدينة ومعالمها البارزة باستخدام QR code سيسهم في تقديم تجارب مميّزة من خلال منصّات ذكية وسهلة الاستخدام، مخصّصة لتلبية تطلّعات المسافرين المعاصرين الذين يبحثون بشكل متزايد عن برامج سياحية تلائمهم».

وأوضح أنه «لمسح رمز QR code، يحتاج المستخدم إلى تشغيل كاميرا الهاتف الذكي، والضغط على الرابط الذي يظهر على الشاشة، للحصول على معلومات سريعة عن الموقع الذي يوجد فيه».