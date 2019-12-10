«دي إتش إل» تستثمر 20 مليون درهم في مركز جديد بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة «دي إتش إل إكسبرس»، العاملة في قطاع الشحن رسمياً أمس، مركز عملياتها في «دبي ورلد سنترال» بمنطقة دبي الجنوب، باستثمارات تبلغ قيمتها 5.5 ملايين دولار (أكثر من 20 مليون درهم) على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك لدعم النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن مركز «دي إتش إل إكسبريس» الجديد الذي يشغل موقعاً استراتيجياً في منطقة الخدمات اللوجستية بـ«ورلد سنترال»، يمتد على مساحة 4870 متراً مربعاً، حيث يحظى بقدرة استيعاب للتعامل مع 2400 شحنة في الساعة، وما يصل إلى 57 ألفاً و600 شحنة في اليوم.

وأضافت أن من شأن المركز الجديد أن يحسن بشكل ملحوظ من الأداء في عمليات التسليم والتسلم في منطقة دبي الجنوب، ويتيح قدرات تجارية أفضل للتعامل مع عمليات التصدير والاستيراد التجاري في مطار آل مكتوم الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دي إتش إل إكسبرس» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نور سليمان، إن «نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة يشهد طفرة كبيرة، وثمة حاجة واضحة لتوفير تسهيلات أكثر فاعلية للعملاء، عبر حلول شحن مطورة، حيث سيعمل مركز خدماتنا في (دبي ورلد سنترال) على مواكبة نمو عمليات التسليم والتسلم في (دبي الجنوب)».