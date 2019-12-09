«المركزي»: ارتفاع قيمة الدرهم مقابل 10 عملات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن الدرهم سجل ارتفاعاً أمام 10 عملات لشركاء الاستيراد الأساسيين، بنسبة بلغت 0.68%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، و1.1% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير المراجعة الربعية الصادر عن «المركزي» أنه في الربع الثالث من عام 2019، ارتفعت قيمة الدرهم مقابل عملات شركاء الاستيراد الـ10 الأوائل غير المرتبطين بالدولار بنسبة 0.68% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 1.1% على أساس سنوي، بينما بلغ انخفاض القيمة مقابل عملات أكبر 10 شركاء تصدير غير مرتبطة بالدولار وغير مصدرة للنفط،0.11% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع بنسبة 0.13% على أساس سنوي.

وشملت الدول التي ارتفع الدرهم مقابل عملاتها كلاً من: الصين والهند واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفيتنام وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية.

وبين «المركزي» أن أسعار الصرف الثنائية تعكس ارتفاع قيمة الدرهم على أساس ربع سنوي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 4.25%، واليوان الصيني بنسبة 2.88%، والوون الكوري بنسبة 2.44%، والروبية الهندية بنسبة 1.31%، واليورو بنسبة 1.1%.

واضاف أنه علاوة على ذلك، انخفضت قيمة الدرهم على أساس ربع سنوي أمام الليرة التركية بنسبة 3.34%، والجنيه المصري بنسبة 2.87% والين الياباني بنسبة 2.35%، والفرنك السويسري بنسبة 1.65%، والدينار العراقي بنسبة 1.33%، مقارنة بنسبة أقل من الانخفاض أو الارتفاع أمام هذه العملات، باستثناء الجنيه المصري، حيث كانت نسبة الانخفاض على أساس ربع سنوي أكبر في الربع الثاني من عام 2019.

- الدول التي ارتفع الدرهم مقابل عملاتها شملت: الصين والهند واليابان وألمانيا

والمملكة المتحدة وفيتنام وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية.