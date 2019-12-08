منصة «إكسبو 2020 دبي» للخدمات توفر تسهيلات مميزة للمشاركين الدوليين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» أن إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لديه، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وفرت جميع التسهيلات باعتماد أفضل الحلول والخدمات للمشاركين الدوليين، بهدف تحقيق استضافة استثنائية للحدث الأروع في العالم.

وكانت أحدث الخدمات التي قدمها فريق إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لدى «إكسبو 2020 دبي»، عبارة عن مبادرة أتاحت إصدار الإقامات لموظفي أجنحة المشاركين الدوليين في «إكسبو 2020 دبي»، في مكان انعقاد مؤتمر المشاركين الدوليين، الذي أقيم، أخيراً، بفندق «ميناء السلام» في دبي.

التعاون الجماعي

وأثنت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، على الجهود المبذولة، والتعاون الجماعي المثمر مع فرق الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ومستوى الخدمات المميزة المقدمة لوفود الدول المشاركة في مؤتمر المشاركين الدوليين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، إن «(إقامة دبي) تعكف على توفير كل التسهيلات لزوار وسياح دولة الإمارات، وكذلك زوار الحدث الأروع الذي تستضيفه دولة الإمارات ودبي (إكسبو 2020)، الذي يستقطب عشرات الملايين من الزوار ليستمتعوا بتجربة استثنائية خلال إقامتهم، لتتكوّن في أذهانهم صورة مشرفة عن دولة الإمارات، وذلك ترجمة لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكثيف الجهود، والعمل دون كلل أو ملل لإنجاح (إكسبو 2020 دبي)، وإبرازه كملتقى ثقافي وإنساني وسياحي عالمي».

وأضاف أن مشاركة «إقامة دبي» في اجتماع المشاركين الدوليين لـ«إكسبو 2020»، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر الماضي، تمثلت في حضور وفد ترأسه نائب مدير عام إقامة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، كما تمثلت في إصدار التأشيرات وتثبيت قسائم الإقامات للمشاركين الذين سبق لهم التقديم للحصول على التأشيرات على موقع «إكسبو» الرسمي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المري أن «إقامة دبي» تعمل بشكل متواصل لترجمة توجهات القيادة الرشيدة لتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في إنجاح هذا الحدث المهم.

اللياقة الطبية

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم: «وفرت هيئة الصحة بدبي فحوص اللياقة الطبية في موقع اجتماع المشاركين الدوليين، منها خدمات سحب الدم والأشعة مع تسليم نتائج الفحوص خلال ساعتين فقط، ليتمكن الراغبون من مندوبي الدول المشاركة في (إكسبو 2020 دبي) من الحصول على تأشيرات الإقامة».

من جهته، قال مدير إدارة دعم مراكز إسعاد المتعاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للهوية، ناصر أحمد العبدولي: «أسهمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، متمثلة في الإدارة العامة للهوية، في تسهيل إجراءات المشاركين الدوليين في (إكسبو 2020 دبي) من خلال توفير مكتب لاستخراج التصاريح تسهيلاً على المتعاملين، بدلاً من عملية الانتقال إلى مراكز الخدمة لإتمام تلك الإجراءات، والإسهام في إنجاح كل الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالحدث».

الجهات الحكومية

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية لدى «إكسبو 2020 دبي»، عمر شحادة: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة باستضافة استثنائية، نعمل بجد بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تطبيق أفضل الممارسات وبأعلى المعايير، في تقديم خدمات مميزة للمشاركين في الحدث الأروع في العالم، ولضمان تقديم جميع التسهيلات تعاوناً مع كل الجهات المعنية لإطلاق مبادرة إصدار الإقامات بسهولة ويسر وخلال 36 ساعة».

وأضاف: «سيكون (إكسبو 2020 دبي) احتفاءً بالإبداع البشري، ومنصة للتعاون الدولي والعمل المشترك، ويرعى الابتكار ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2020 في المنطقة والعالم، وسيكون أيضاً واحداً من أكبر الأحداث العالمية وأول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

المنصة المتكاملة

وتمكّن العاملون في إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لدى «إكسبو 2020 دبي»، من إصدار إقامات للمشاركين الدوليين خلال 36 ساعة، وتضمنت إجراءاتها فحص اللياقة الطبية وأخذ البصمات وإصدار الإقامة على جواز السفر، حيث يعد تحقيق هذه النتيجة المتميزة لتقديم الخدمات الحكومية، ثمرة تعاون وثيق بين إدارة المنصة المتكاملة للخدمات لدى «إكسبو 2020 دبي»، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للهوية، وأيضاً الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وهيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى شركة «أورينت» للتأمين المزود الرسمي للمنتجات التأمينية.

من جانبها، أبدت وفود الدول المشاركة التي استفادت من المبادرة، إعجابها بهذه الخدمة المتميزة، التي لم يسبق تنفيذها من قبل. وعلى سبيل المثال حصل وفود من سويسرا والسنغال والفلبين وجزر البهاماس، بالإضافة إلى 41 دولة مشاركة أخرى، على 85 تأشيرة إقامة لموظفيها.

أجنحة مستقلة

يهدف «إكسبو 2020 دبي» إلى تمكين جميع الدول من تمثيل نفسها على أكمل وجه، عبر أجنحة مستقلة تزخر بمحتوى هادف، وتجسد أصالتها وهويتها الوطنية.

وفي أرض «إكسبو 2020 دبي» ستتسع رقعة الأمل والتفاؤل لبناء غد أفضل لجميع سكان الأرض، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، التي تصبّ في مصلحة تقدم البشرية، وفي كل يوم ستشهد أرض «إكسبو 2020 دبي» تبادلاً للأفكار، وستتاح للدول المشاركة إمكانية التواصل المباشر مع ملايين الزوار، وخلق مجموعة واسعة ومتنوعة من فرص الأعمال والدخول إلى أسواق إقليمية من خلال المنصة التعاونية الخلاقة التي يوفرها «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن الإسهام في بناء إرث عالمي مستدام.

• «إكسبو» يرعى الابتكار ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2020 في المنطقة والعالم.