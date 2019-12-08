«داون تاون» و«نخلة جميرا» استأثرتا بالصفقات فوق الـ 10 ملايين درهم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشفت «بروبرتي فايندر» عن قائمة من العقارات الأغلى ثمناً، التي تم بيعها خلال الشهور المنقضية من العام الجاري، ويأتي في صدارة القائمة صفقة عقارية كبيرة تم تنفيذها في منطقة مدينة محمد بن راشد، حيث تم بيع فيلا بقيمة 90 مليون درهم، تعد أغلى فيلا يتم بيعها خلال الشهور المنقضية من عام 2019، تلتها شقة ضمن مشروع «ون بالم» التابع لشركة «أمنيات العقارية»، التي تم بيعها بمبلغ 74 مليون درهم.

وحلّت في المرتبة الثالثة فيلا في «مجمع تلال الإمارات السكني»، التي تم بيعها بمبلغ 64 مليون درهم، فيما جاءت في المرتبة الرابعة فيلا تقع ضمن مشروع «جاردن هومز» في «سعفة نخلة جميرا»، وتم بيعها بمبلغ 51 مليون درهم.

وتشمل أيضاً قائمة الصفقات العقارية الخمس الأعلى قيمة لعام 2019، شقة تقع في برج «إل بريمو» بمنطقة أوبرا دبي، في منطقة «داون تاون دبي»، وبيعت بسعر 43.5 مليون درهم.

من جانبه، قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت عبّاد، إن «تحليل الصفقات العقارية يظهر أن منطقتي (دوان تاون) و(نخلة جميرا) تستحوذان على الصفقات العقارية الكبيرة في مقابل الصفقات الناشئة، ولاسيما تلك التي تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، واستأثرت شركة (إعمار) من خلال مشروع (إل بريمو) قيد الإنشاء، في حي الأوبرا بـ18 عملية بيع، من إجمالي 34 صفقة لبيع الشقق الفاخرة في منطقة (داون تاون)، بينما سجل مشروع (رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسيز) في نخلة جميرا 13 عملية بيع من إجمالي 31 صفقة بيع للشقق الفاخرة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام، كما سجّل مشروع (أليف ريزيدنسيز) في نخلة جميرا، بيع ثماني شقق تتجاوز قيمة الواحدة منها 10 ملايين درهم».

وأضافت: «نجحت مجمّعات عدة للشقق الفاخرة الأخرى في جذب اهتمام المستثمرين، مثل الخليج التجاري (خمس صفقات تجاوزت قيمة الواحدة منها 10 ملايين درهم). وسجلت المناطق التقليدية المفضّلة لدى الأثرياء، مثل (مرسى دبي)، و(البراري) نسبة صغيرة من الصفقات الكبيرة».

وأشارت إلى أن «المجمّعات الجديدة شهدت أداء جيداً ومتقارباً لغاية أكتوبر 2019، وضمت قائمة أفضل مجمّعات من حيث أضخم مبيعات الفلل، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، كلاً من: (دبي هيلز استيت، 47 صفقة)، ونخلة جميرا (43 صفقة)، ومدينة محمد بن راشد (32 صفقة)».