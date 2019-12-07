«بوديوم».. منصة ذكية لمساعدة أصحاب الهمم في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «إس إيه بي» العالمية للحلول والأنظمة التقنية، وشريك الحلول البرمجية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بأنها ستزوّد المعرض بمنصة «بوديوم» الذكية، وهي تطبيق على الأجهزة الذكية، لمساعدة أصحاب الهمم خلال فعاليات «إكسبو 2020».

وأشارت، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن المنصة تتيح أيضاً لمنظمي الحدث، التعرف إلى أعداد وفئات أصحاب الهمم في الموقع، وعدد المتطوعين المناوبين، والحوادث الطارئة، ومستوى رضا الزوار، لافتة إلى أن المعرض سيعتمد على خدمات الجيل الخامس في عمليات الصيانة التنبؤية والوقائية للأجنحة، والمركبات، والبنى التحتية الحساسة، والمتاجر المستقبلية المزودة بمستشعرات لتحليل بيانات المتعاملين وتوجهاتهم.

الحلول البرمجية

وتفصيلاً، قال النائب الأول للرئيس المدير العام لشركة «إس إيه بي» لمنطقة جنوب الشرق الأوسط، جرجي عبود، إن «الشركة التي هي شريك الحلول البرمجية المبتكرة لـ(إكسبو 2020 دبي)، وتعمل عبر حلولها في المساعدة على تحسين العمليات والحدّ من التكاليف بفعاليات المعرض، وتوفير تجارب متميزة وشخصية لأكثر من 25 مليون زيارة متوقعة، و192 دولة مشاركة».

وأضاف أن «الشركة تسهم مع (إكسبو 2020 دبي) باعتماد الممارسات العالمية، التي تتيح دمج بيانات تجارب الزوار مع البيانات التشغيلية بشكل فوري، لتقديم تجربة خاصة بكل زائر، ومصممة حسب أولوياته وتطلعاته».

وأشار عبود إلى أن «(إس إيه بي) ستقدم، عبر فعاليات المعرض منصة (بوديوم)، التفاعلية والمخصصة لأصحاب الهمم عبر تطبيق بالأجهزة الذكية لتسهيل تنقلهم في موقع (إكسبو)»، لافتاً إلى أن مختبر «إس إيه بي» للابتكار المشترك يتعاون مع كل من «إكسبو 2020 دبي»، وشركة «هير تكنولوجيز» العالمية، لتطوير هذه المنصة بهدف تحقيق أفضل تجربة زيارة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن «منصة (بوديوم) تتيح للزوار إمكانية تخصيص تجربتهم لدى زيارة موقع (إكسبو)، بحسب متطلباتهم ورغباتهم بزيارة مواقع وأجنحة محددة والوصول إليها، باستخدام إنترنت الأشياء وتقنيات التعقب المتنقلة، ويمكن، على سبيل المثال، لأصحاب الهمم اختيار متطلباتهم مثل الكراسي المتحركة الآلية أو سماعات الرأس الصوتية أو خرائط الحواس في زيارتهم فعاليات (إكسبو)».

وأشار عبود إلى أن «المنصة، المدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح لمنظمي الحدث التعرف إلى أعداد وفئات أصحاب الهمم في الموقع، وعدد المتطوعين المناوبين، والحوادث الطارئة، ومستوى رضا الزوّار، حيث تدمج المنصة تجربة المتعاملين بشكل فوري مع حلول سحابة بيانات العملاء من (إس إيه بي)».

وأفاد بأن معرض «إكسبو 2020 دبي» يستخدم حالياً حزمة برمجيات الأعمال (S/‏‏‏‏4HANA®) من شركة «إس إيه بي»، بالإضافة إلى برمجيات الموارد البشرية والمشتريات، ومنصة (C/‏‏‏‏4HANA®) الخاصة بالتحليل الفوري لبيانات الزوار. كما يستخدم حزمة تحليل البيانات السحابية (SAP® Analytics Cloud)، وحزمة (SAP Digital Boardroom) لتوفير التحليلات والتقارير بشكل فوري، بما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار.

وأضاف أن إدارة «إكسبو» تعمل ضمن خططها لنشر منصة (SAP Customer Checkout)، لمعالجة المعاملات الخاصة بمبيعات التجزئة، التي ستتم عبر مئات نقاط البيع في موقع الحدث.

وأشار إلى أن معرض «إكسبو» سيعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ضمن مختلف العمليات وتجارب العملاء، كالتنقل الذكي من موقع المعرض وإليه، إلى جانب تخصيص الامتيازات وعروض التجزئة.

الجيل الخامس

وأفاد عبود بأن الإمارات تعد من الدول السباقة في نشر خدمات الجيل الخامس، حيث ستدعم هذه الجهود العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، الذي سيستخدم أحدث التقنيات الناشئة من الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والبيانات الكبيرة والتحليلات وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتي سيدعم استخدامها الجيل الخامس.

وأضاف أن من أبرز الأمثلة على خدمات الجيل الخامس في موقع (إكسبو 2020 دبي) عمليات الصيانة التنبؤية والوقائية للأجنحة، والمركبات، والبنى التحتية الحساسة، والمتاجر المستقبلية المزودة بمستشعرات لتحليل بيانات العملاء وتوجهاتهم، والخدمات المتعلقة بأمن العمال المتصلين بشبكة الإنترنت.

التطور الرقمي

قال النائب الأول للرئيس المدير العام لشركة «إس إيه بي» لمنطقة جنوب الشرق الأوسط، جرجي عبود، إنه بهدف دعم مسيرة التحول والتطور الرقمي لدولة الإمارات، تواصل «إس إيه بي» تطوير خطتها الاستثمارية الخمسية، البالغة قيمتها 200 مليون دولار، والتي تتضمن مركز البيانات السحابية في الإمارات بالإضافة إلى مقار الشركة الخاصة بأعمالها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مختبر «إس إيه بي» المشترك للأبحاث.

- المنصة مدمجة

بتقنيات الذكاء

الاصطناعي، للتعرف

إلى أعداد أصحاب

الهمم في

موقع المعرض.