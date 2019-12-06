«طيران الإمارات» توسّع اتفاقية «الإنترلاين» مع «إنترجت إيرلاينز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، و«إنترجت إيرلاينز» إحدى أسرع الناقلات الجوية نمواً في أميركا الشمالية، عن توسيع اتفاقية «الإنترلاين» بينهما، ما يفتح خطوطاً ووجهات جديدة أمام المسافرين بين المكسيك ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وما بعدهما.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، يمكن لركاب «طيران الإمارات»، باستخدام تذكرة واحدة، مواصلة سفرهم بسلاسة عبر مكسيكو سيتي على رحلات «إنترجت» إلى أي من الوجهات التالية: ليون، غواناخواتو، كولياكان، كانكون، تشيهواهوا، غوادالاخارا، ميريدا، مونتيري، بويرتو فايارتا، تامبيكو، توكستلا غوتيريز، تيجوانا وفيلاهيرموسا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن «اتفاقية (الإنترلاين) ليست سوى بداية لتعاوننا، وسنواصل النظر في مزيد من فرص التعاون المشترك وتوسيع الشراكة مع (إنترجت إيرلاينز)».