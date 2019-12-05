«المركزي»: 111 ألف تصريح عمل جديد في 9 أشهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن التطوّرات الإيجابية في الاقتصاد الكلي، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري (تسعة أشهر)، انعكست على سوق العمل، حيث ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.1% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ1% خلال الربع السابق من العام ذاته.

وأوضح «المركزي» في تقرير المراجعة الربعية الصادر، أمس، أن إجمالي صافي تصاريح العمل، الصادرة حديثاً في دولة الإمارات، ارتفع بمقدار 111 ألف تصريح في الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وسجلت إمارة دبي أعلى زيادة بنسبة 59.5% من صافي التصاريح الجديدة منذ بداية العام، بما يعادل 82.3 ألف تصريح جديد من بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 65.6 ألف تصريح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 25.3%.

وأشار «المركزي» إلى أن تحويلات العاملين للخارج نمت خلال الربع الثالث بنسبة 4.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 43.4 مليار درهم خلال فترة ثلاثة أشهر.

وتوقّع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.3% في 2019، مدفوعاً بالنمو في القطاع غير النفطي.

وعزا «المركزي» التحسّن في التوقعات إلى ارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات ككل، وعلى مستوى كل إمارة على حدة، وزيادة الاستثمار قبل «إكسبو 2020 دبي».

واكتسب التوظيف في القطاع الخاص مزيداً من الزخم، مؤكداً تعافيه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً على أساس سنوي قدره 1.1% في الربع الثالث.