اقتصادية دبي تروّج لمناخ الأعمال في مؤتمر بالأردن

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

شاركت اقتصادية دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في فعاليات مؤتمر «تطوير منظومة الترخيص القطاعي»، الذي عقد أخيراً، بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة عدد من الدول وممثلين عن القطاعين العام والخاص، حيث قدم خبير خدمة المتعاملين بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، جاسم العوضي، عرضاً توضيحياً حول خدمات القطاع التي تخدم رجال الأعمال كافة، وتعزز نمو القطاعات الاستراتيجية بالإمارة.

وركز العرض التقديمي، على أهم التحسينات والخدمات التي يقدمها القطاع في مجال سهولة وبدء الأعمال في دبي، والتعريف بموقع الإمارة على خريطة الأعمال، حيث يركز القطاع على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة واصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وأشار العوضي الى أن التجارب العالمية تفيد بأن سهولة وسرعة البدء بالأعمال تساعد الشركات على البدء بنشاطها التجاري وتقديم خدماتها لأفراد المجتمع بما يحقق أهدافها، كما أن الدول التي تعمل فيها شركات ذات شفافية عالية وسهولة الحصول على المعلومات، تكون عادة أجود حوكمة. وتستطيع الدول تحقيق كل ذلك من خلال تبنّي الأنظمة واللوائح التي من شأنها تبسيط إجراءات البدء بالنشاط التجاري، لاسيما باستخدام التقنيات المستجدة في المعلوماتية والاتصالات.