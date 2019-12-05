جناح «موانئ دبي العالمية».. تقنيات حديثة للتدفق التجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح مجموعة موانئ دبي العالمية في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة التنقل، حيث يعرض أحدث التقنيات، التي تُظهر حركة البضائع في الوقت الفعلي عبر العالم.

ويمثل الجناح، الذي يتبنى موضوع «تحقيق تدفق تجاري»، رؤية «موانئ دبي العالمية» للمستقبل، وكيف يمكن إحداث نقلة في حياتنا وعملنا.

ويمكن لزائري جناح «موانئ دبي العالمية» اكتشاف مستقبل التدفق للخدمات اللوجستية والبيانات والأفراد، عبر تجربة غامرة بمدى 270 درجة، تُظهر قدرة البيانات على إحداث نقلة نوعية في حياة وعمل الأفراد والجماعات.

يشار إلى أن الجناح يتميز بوجود شلال بارتفاع خمسة طوابق بهدف التأمل والإلهام.