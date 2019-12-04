"دبي للسيليكون" تطلق برنامج "هادي" للمحادثة الفورية مع العملاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون منصة "هادي" للمحادثة الفورية و التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات التي توفرها. وستكون المنصة متاحة للمتعاملين على الموقع الإلكتروني الخاص بها و عدد من التطبيقات الذكية مدعومة بخوارزميات توظف خاصية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحاكي تجربة المستخدم.

وتوفر المنصة للمتعاملين 146 خدمة مختلفة مثل خدمة تجديد بطاقة الهوية و خدمات الرسائل و إعادة شحن المحفظة الإلكترونية علاوة على ذلك تقوم بمعالجة المعاملات و الحد من الاعتماد على أي روابط أو أنظمة خارجية عند تقديم الخدمات .

ويعمل "هادي" على الاستفادة من الخدمات المعرفية لتحليل استفسارات العملاء والشكاوى ودعم الطلبات إضافة إلى تحديد أولوياتها بناء على المحتوى.

وقال بدر بوهناد نائب رئيس تنفيذي الإستراتيجية و الدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون: "تبحث الواحة باستمرار عن طرق جديدة لدمج أحدث التقنيات وتعزيز تجربة المستخدم، ومن خلال الاعتماد على نماذج التعلم الآلي المتقدمة لتزويد المتعاملين بالخدمات كافة تقوم المنصة بمعالجة مختلف الاستفسارات والمعاملات والمساعدة على توفير المعلومات المناسبة لعدد من الخدمات الآخرى المتعلقة بالمرافق التي تملكها السلطة التي ستواصل تطوير المنصة لتقديم خدمات جديدة تعزز تجربة المستخدم وترتقي بها.

