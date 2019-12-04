المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يناسب حساب التوفير بالعملات الأجنبية المودعين الذين يرغبون في الاحتفاظ بالأرصدة بعملات مختلفة في حساب واحد فقط، إضافة إلى الحصول على أسعار فائدة مرتفعة، كما أن الحساب يمكّنهم من سداد مجموعة واسعة من الفواتير لمختلف الخدمات، لضمان راحتهم وسهولة إدارة الفواتير، مع إجراء معاملات دولية من دون متاعب ورسوم التحويل، وخطر تقلبات العملات.

وتبدأ معدل الفائدة على هذه الحسابات من 0.25% سنوياً لبعض العملات المختارة، وهي متاحة بالعملات الأجنبية الرئيسة، وتشمل الدولار الأميركي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، واليورو، والين الياباني، والدولار السنغافوري، والدينار الكويتي، والروبية السريلانكية، وغيرها من العملات.

ولا تشمل بعض هذه الحسابات دفاتر شيكات، كما أنها تأتي من دون بطاقة خصم أو صراف آلي بالنسبة للبعض، مع إمكانية تحويل الأموال بين حسابات التوفير بعملات مختلفة وكشف فصلي للحساب، كما لا يترافق حسابك بالعملة الأجنبية مع أي رسوم شهرية، مع حرية سداد الدفعات من الحساب وإليه.