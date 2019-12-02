«إكسبو 2020» يرفع الطلب على مستلزمات الإنشاءات بنسب تصل إلى 30%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو شركات متخصصة في توريد مستلزمات إنشاءات وهياكل حديدية ومعدنية، بأن بدء العد التنازلي لإقامة فعاليات معرض «إكسبو 2020»، أسهم في تنشيط الطلب في الأسواق، بنسب تصل إلى 30%.

وأشاروا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في فعاليات معرض «الخمسة الكبار 2019»، الذي انتهت فعالياته أخيراً بدبي، إلى أن إقامة عدد من المشروعات بالأسواق، في اطار الاستعدادات لمعرض «إكسبو 2020» أسهم في انعاش مجال مواد البناء، لافتين إلى أن فعاليات إقامة المعرض والانشاءات بمباني وأجنحة المعرض دعمت الطلب بالقطاع، خصوصاً في قطاع الهياكل والمقاطع الحديدية المستخدمة في عدد من الأجنحة.

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية»، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، جوزيف خليل الشدياق، إن «اقتراب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) من العوامل المهمة في تنشيط الطلب بقطاع مستلزمات الإنشاءات خلال العام الجاري، وسيكون من العوامل الداعمة لاستمرار وتيرة النشاط، ولكن بنسب أكبر خلال العام المقبل».

وأضاف أن «الشركة تسهم عبر تخصصها في الهياكل والمقاطع الحديدية في التوريد لعمليات الإنشاء لجناحي دولتي الكويت وروسيا بمعرض (إكسبو 2020) خلال الفترة الحالية، فيما تتفاوض للتوريد لأربعة أجنحة أخرى خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «عمليات التوريد وتحسن أسعار النفط خلال العام الجاري زادت من الطلب في قطاع عمل الشركة بنسب تصل إلى 20%، ومن المتوقع ارتفاعها بنسب تتجاوز 30% خلال العام المقبل».

وأشار إلى أن «الشركة تتيح هياكل حديدية تستخدم أيضاً في حقول التنقيب، وهو ما جعل تحسن أسعار النفط من العوامل المساعدة مع (إكسبو 2020) في انعاش أعمال الشركة، أخيراً، وبنسب تتجاوز 20%».

وتابع الشدياق أن «الشركة تعمل بطاقة إنتاج سنوية تزيد على 75 ألف طن، ويتم توريد 30% من الإنتاج السنوي للأسواق المحلية، فيما يتم توريد النسب الأكبر البالغة 70% للأسواق العالمية، خصوصاً في أسواق وسط آسيا ودول بقارة إفريقيا، فيما تركز على أسواق جديدة لها في التصدير مثل إثيوبيا وموريتانيا».

بدوره، قال مدير الاتصال والعلاقات العامة في شركة «كلايدو سكوب» للتجارة العامة وتوريد مستلزمات الانشاءات، مختار غلام، إن «اقتراب موعد إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي) أسهم في تنشيط حركة الطلب على مستلزمات البناء في الأسواق خلال العام الجاري بنسب تقدر بنحو 20%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى ما يتجاوز 30% خلال العام المقبل».

من جهته، قال مدير المبيعات في شركة «المتحدة لصناعة الصلب»، هاري شنكار جها، إن «معرض (إكسبو 2020) بمثابة فرصة ذهبية لتحفيز قطاع التشييد ومستلزمات البناء في أسواق الدولة، وذلك مع توقع قدوم نحو 25 مليون زائر لأسواق الدولة خلال فترة المعرض، وهو ما حفز على دخول عدد كبير من مشروعات الضيافة أو في قطاعات سكنية وتجارية لمواكبة أنشطة المعرض وتأثيراته في الأسواق»، لافتاً إلى أن «اقتراب موعد إقامة المعرض رفع من مبيعات الشركة بنسب تقدر بنحو 5% خلال العام الجاري، فيما من المتوقع ان ترتفع نسب المبيعات بنسب أكبر متباينة خلال العام المقبل».

مشروعات قيد الإنشاء

قال مدير الاتصال والعلاقات العامة في شركة «كلايدو سكوب» للتجارة العامة، مختار غلام، إن «وجود مشروعات عدة قيد الإنشاء حالياً، في قطاعات سكنية أو تجارية أو الضيافة، رفع مبيعات مواد البناء ومستلزمات الإضاءة، إضافة للتجهيزات الداخلية للمطابخ ودورات المياه، ما يسهم في زيادة حركة التنافسية بين الشركات، لاقتناص فرص التوريد لتلك المشروعات».